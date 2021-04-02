Covid: Dünya Sağlık Örgütü, "Avrupa'da aşılama kabul edilemez şekilde yavaş ilerliyor" açıklaması yaptı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, "Avrupa'da aşılama kabul edilemez şekilde yavaş ilerliyor" diyerek hükümetleri eleştirdi.

Kluge, kıtadaki son durumun birkaç aydır olduğundan çok daha enişe verici olduğunu da söyledi.

Avrupa'da birçok ülkede çeşitli sebeplerle aşılama kampanyasında gecikmeler yaşanıyor. Fransa ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede de üçüncü dalga yaşanıyor.

WHO Avrupa için ne dedi?

Bir açıklama yayımlayan Kluge, "Salgından çıkışın en iyi yolu aşılardır. Ancak kıtada bu aşıların uygulanması 'kabul edilemez şekilde' yavaş ilerliyor ve Avrupa bölgesinde pandeminin süresini uzatıyor." ifadelerine yer verdi:

"Üretimi artırarak, aşılara ulaşımdaki engelleri kaldırarak ve stoktaki her bir şişeyi kullanarak bu süreci şimdi hızlandırmalıyız. Aşılama kampanyası düşük seviyede ilerledikçe Avrupa Birliği ülkeleri yeniden kısıtlamalara gidiyor ve bu gecikmeyi dengelemek için farklı önlemler almak zorunda kalıyor."

Avrupa'da son durum ne?

Geçen haftadan bu yana vaka sayılarında Grönland'dan Rusya'ya kadar hızlı bir artış görülüyor. WHO'ya göre bu bölgede bir haftada 1,6 milyondan fazla yeni vaka tespit edildi ve yaklaşık 24 bin kişi hayatını kaybetti.