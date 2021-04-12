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Covid: Europol'e göre koronavirüs salgını Avrupa'da organize suçların yayılması uygun koşullar yarattı

12.04.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı (Europol) koronavirüs salgınının organize suçların gelişmesi ve yayılması için ideal koşullar yarattığı uyarısında bulundu.

Covid: Europol'e göre koronavirüs salgını Avrupa'da organize suçların yayılması uygun koşullar yarattı

Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı (Europol), koronavirüs salgınının organize suçların gelişmesi ve yayılması için ideal koşullar yarattığı uyarısında bulundu.

Salgınla ilgili kısıtlamaların, suç örgütleri tarafından fırsata dönüştürüldüğünü vurgulayan örgüt, organize suçların, AB ve Avrupa vatandaşları için hiçbir zaman, bugün olduğu kadar yüksek bir tehdit oluşturmadığını bildirdi.

Europol tarafından her 4 yılda bir hazırlanan "AB Ciddi ve Organize Suç Tehdit Değerlendirmesi Raporu" (EU SOCTA 2021) açıklandı.

Avrupa'daki ciddi ve organize suç ortamındaki değişikliklere ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporda; koronavirüs salgının, organize suçların gelişmesi için ideal koşullar oluşturduğu uyarısında bulunuldu.

Raporda, Covid-19 salgınının Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük krizlerden biri olduğuna işaret edilerek, suçluların, toplumun her kesimini hedef alan bu bu olağanüstüsü durumdan yararlanmaya çalıştığı vurgulandı.

Covid-19 salgını, AB'de organize suçlar için uygun koşullar yarattı . [ %60 oranında suç şebekeleri, işledikleri suçun bir parçası olarak şiddet kullanıyor. ],[ Örgütlerin %40'ı uyuşturucu kaçakçılığı ile uğraşıyor. Ayrıca suç şebekelerinin yüzde 80'inden fazlası ],[ yolsuzluğu düzenli olarak kullanıyor. ], Source: Source: , Image: PolisSuç şebekelerinin yaklaşık yüzde 60'ının, işledikleri suçların bir parçası olarak şiddet kullandığını aktaran raporda şu görüşlere yer verildi:

"Covid-19 salgını ve bunun sonucu yaşanması beklenen ekonomik ve sosyal sorunlar, organize suçların AB ve dünyanın diğer bölgelerinde yayılması, tutunması için ideal koşullar oluşturma tehdidinde bulunuyor. Salgın, suç örgütlerinin temel özellliği olan, faaliyet gösterdikleri ortamdaki değişikliklere uyum sağlama ve bunlardan yararlanma konusundaki çevikliklerini bir kez daha ortaya koydu. Engelleri fırsata dönüştürüyorlar."

'Uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı Avrupa'daki en büyük suç'

Europol'e göre, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı hala Avrupa'daki en büyük suç olmaya devam ediyor. AB sınırıları içindeki suç örgütlerinin yaklaşık yüzde 40'ı uyuşturucu kaçakçılığı ile uğraşıyor.

İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı, çevrimiçi ve çevrimdışı dolandırıcılıklar ve mülkiyet suçları da, AB vatandaşları için önemli ölçüde tehdit oluşturuyor.

Europol raporunda, suç örgütlerinin son yıllarda faaliyetlerini internet ortamına taşındığı vurgulandı. Rapora göre, internet hemen hemen her suçta rol oynuyor.

Suçlular, kendi aralarında iletişim kurmak için şifreli iletişim hatlarından yararlanıyor.

Yolsuzluk ve kara para aklama da, Avrupa'da toplumun güvenliğini tehdit eden en önemli suçlar arasında.

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