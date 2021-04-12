Covid: Europol'e göre koronavirüs salgını Avrupa'da organize suçların yayılması uygun koşullar yarattı

Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı (Europol), koronavirüs salgınının organize suçların gelişmesi ve yayılması için ideal koşullar yarattığı uyarısında bulundu.

Salgınla ilgili kısıtlamaların, suç örgütleri tarafından fırsata dönüştürüldüğünü vurgulayan örgüt, organize suçların, AB ve Avrupa vatandaşları için hiçbir zaman, bugün olduğu kadar yüksek bir tehdit oluşturmadığını bildirdi.

Europol tarafından her 4 yılda bir hazırlanan "AB Ciddi ve Organize Suç Tehdit Değerlendirmesi Raporu" (EU SOCTA 2021) açıklandı.

Avrupa'daki ciddi ve organize suç ortamındaki değişikliklere ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporda; koronavirüs salgının, organize suçların gelişmesi için ideal koşullar oluşturduğu uyarısında bulunuldu.

Raporda, Covid-19 salgınının Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük krizlerden biri olduğuna işaret edilerek, suçluların, toplumun her kesimini hedef alan bu bu olağanüstüsü durumdan yararlanmaya çalıştığı vurgulandı.

Suç şebekelerinin yaklaşık yüzde 60'ının, işledikleri suçların bir parçası olarak şiddet kullandığını aktaran raporda şu görüşlere yer verildi: