Covid: G7 ülkelerinin yoksul ülkelere hibe edeceği bir milyar doz aşı fark yaratabilir mi?

G7 ülkeleri, ihtiyaç sahibi ülkelere toplam 1 milyar doz Covid-19 aşısını Covax programı aracılığıyla hibe etme sözü verdi.

ABD Başkanı Joe Biden G7 zirvesi için İngiltere'de bulunduğu sırada, ülkenin 500 milyon dozluk katkısının "herhangi bir ülke tarafından şimdiye kadarki en büyük Covid-19 aşısı bağışı" olacağını söyledi.

İngiltere, gelecek yıl sonuna kadar 100 milyondan fazla doz bağışlamayı taahhüt etti.

Bağış nasıl karşılandı?

G7 zirvesinde 870 milyondan fazla ek doz taahhüt edildi ve Şubat 2021'den bu yana yapılan toplam taahhütler bir milyara ulaştı.

Aşılar, esas olarak dünyadaki her ulusun en savunmasız yüzde 20'sine ulaşmayı amaçlayan Covax aşı programı aracılığıyla dağıtılacak.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Ghebreyesus, G7'ye verdiği yanıtta, "Daha fazlasına ve daha hızlı bir şekilde onlara ihtiyacımız var" dedi. "Diğer birçok ülke şu anda vaka sayılarında artışla karşı karşıya - ve hem de aşıları olmadan."

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, "Bir milyar aşı bile, iki doz aşıdan bahsettiğimizde, aslında 500 milyon demektir. Bundan çok daha fazlasına ihtiyacımız var" dedi.