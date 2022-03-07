Covid geçirenler dikkat! Böbreklerinizi…

Covid-19 birçok hastalığa neden olabiliyor. Koronavirüsün en çok etkilediği hastalıklar arasında yer alan böbrek hastalığı hakkında uzmanlar uyarıyor. Covid-19'u ağır geçiren kişilerin ileride böbrek yetmezliğine yakalanma riski daha fazla. Covid-19 hastalığı geçirildikten sonra ilk altı ay böbrek sağlık kontrollerini yaptırmalılar bu sayede oluşmuş olan kronik böbrek hastalığı varsa bu hastalığın erken teşhisi ve tedavisi daha kolay sağlanabiliyor.

DOKTORA DANIŞILMADAN TÜKETİLEN İLAÇLAR VE YİYECEKLER İÇ ORGANLARA ZARAR VERİYOR

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Yakın zamanda yaptığımız araştırmada da oldukça çarpıcı sonuçlar elde edildi. Bunlardan öne çıkan noktalar ise, araştırmaya katılanların yüzde 72.2’si böbreklerini hiç kontrol ettirmiyor. Doktora danışmadan ağrı kesici kullanım oranı ise yüzde 66.6 olarak öne çıkıyor. Bunlar arasında en önemli noktalardan biri ise yalnızca ağrı kesiciler değil, doktora danışılmadan tüketilen çeşitli bitkisel ve hayvansal ürünler. Bunlarda, böbrekler başta olmak üzere iç organlara ciddi zararlar veriyor.

İNEK VE DEVE İDRARI İÇMEK YANLIŞ

Çarpıcı iki örnek vermek isterim, inek ve deve idrarı böbrek şikayetleri için başvurulan yöntemlerden biri ama bizim daha ziyade denenmiş ve kabul görmüş bitkisel ürünlere değinmemiz lazım. Bu noktada en önemli olan konu ise uygun dozlarda ve doktora danışılarak kullanılan destekler. Gilaburu adı verilen ve Sivas yöresinde yetişen yerel bir üründen bahsedebilir. Gilaburu isimli meyvenin suyu ilaç niyetine uygun dozda kullanıldığında böbrek taşlarına iyi geldiği biliniyor” dedi.

RİSKLİ GRUPTA OLANLAR İLK 3-6 AY ARASI KONTROL YAPTIRMALI

Erk, “Dünya Böbrek Günü’nde açıklanan araştırma sonuçları ışığında, riskli grupta olan veya böbrek sağlığı açısından kendini korumak isteyenlerin, covid-19 sonrası ilk 3-6 ay arası mutlaka kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir. Bilinçsiz ilaç kullanmamak, sigara tüketiminde uzak durmak ve sporu hayatın bir parçası haline getirmenin yanında dengeli beslenmek ve özellikle şeker ile tuz tüketimde dikkatli olmak genel sağlık açısından olduğu gibi böbrek sağlığı açısında da son derece elzemdir” dedi.

BU HASTALIKTAN KURTULSANIZ BİLE YENİ BİR BÖBREK HASARI GELİŞEBİLİR

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Rümeyza Kazancığlu ise “Biz pandemi sırasında hastalığa yakalanarak hastanede yatan ve yoğun bakıma giden hastalarımızın içinde, yeni gelişen akut böbrek hasarı dediğimiz, yani ani olarak böbreklerin bozulması veya diyalize ihtiyaç duyma kısmını gözlemledik. Çok yakın zamanda ise yayınlanan bir çalışmada bu hastalıktan kurtulsanız bile, yeni bir böbrek hasarı gelişmesi açısından riskli olunduğu ortaya konuldu. Amerika San Luis’de yapılan araştırmada, 90 bine yakın Covid-19 nedeniyle hastanede yatan ya da evde tedavi gören hasta ile 1.5 milyondan fazla benzer yaş gurubundaki kişileri karşılaştıran bir çalışma yapıldı. Hastaneye yatmak, sonrası yoğun bakıma girmek ve o sırada böbrekle ilgili bir problemde gelişmesi, covid-19 geçirmemiş kimselere göre böbrek hastalığı açısından ciddi bir risk oluşturuyor” dedi.

YILDA BİR KEZ BÖBREK KONTROLLERİ YAPTIRILMALI

Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, “Maalesef araştırmada görülüyor ki tanıyı almak dahi bir risk faktörü getiriyor. Bunun yanında tanıyı alarak yoğun bakımda yatmak, akut böbrek yetersizliği ile ilgili yeniden bir hastalık yaşama riskini 11 kat arttırıyor. Ayrıca son dönem böbrek yetersizliğine doğru gitme riski ise 8 kat, böbrekle ilgili diyalize girmek veya ölümle ilgili rakamların bile hiç geçirmemiş popülasyona göre 8 kat arttığı gösterilmiştir. r. Bizde buna benzer bir çalışma yürüttük ve sonuçlarını toparlama aşamasındayız. Covid-19 geçirmek böbrek sağlığı açısından bir risk faktörü olarak tanımlanmış durumda. Hayatınızda bir dönem böbrekle ilgili geçici bir rahatsızlık yaşadığınızda uzun vadede kronik böbrek hastası olmak için bir risk kazanmış oluyorsunuz. Bu nedenle yılda bir kez böbrek kontrollerinin yaptırılmasını son derece önemli buluyoruz" dedi.



