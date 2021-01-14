Covid: İngiltere'de hastanelerdeki baskıyı azaltmak için hastaların otellere gönderilmesi planlanıyor

İngiltere Hükümeti, koronavirüs salgınının hastaneler üzerindeki yükünü hafifletmek için iyileşmekte olan Covid-19 hastalarının otellere yerleştirilebileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, vakalardaki artış nedeniyle önümüzdeki haftalarda Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) üzerindeki baskının artmasını beklediklerini ve bunun bir "yedek plan" olarak düşünüldüğünü söyledi.

Hancock bu kapsamda gözlem altında olması gereken ya da hastanede olmasına karşın tam tedaviye ihtiyaç duymayan ama taburcu edilmeye de hazır olmayan hastaların otellere gönderilebileceğini belirtti.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi de ulaştığı NHS belgelerine dayanarak ağır Covid-19 hastalarına yer açmak için otellere gönderilmesi planlanan hastaların bakımından, İngiliz Kızıl Haç Örgütü ve St. John Ambulance gibi yardım kuruluşlarıyla silahlı kuvvetler personeli ve uygun olan NHS çalışanlarının sorumlu olacağını yazdı.

Gazete, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin "NHS'in çökmesini önlemek için kapasite artırımına yönelik acil durum planları" çerçevesinde bakım evlerinden de hastanede tedavi gören hastaları negatif teste gerek olmadan doğrudan kabul etmelerinin istendiğini belirtti.