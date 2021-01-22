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Covid: İngiltere'de koronavirüse yakalanan çift, durumları kötüleşince yoğun bakımda evlendi

22.01.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Covid: İngiltere'de koronavirüse yakalanan çift, durumları kötüleşince yoğun bakımda evlendi

İngiltere'de koronavirüse yakalanarak aynı ambulansla hastaneye kaldırılan bir çift, durumlarının kötüleşmesi üzerine yoğun bakımda nikah kıydı. Nikahın kıyılabilmesi için damadın solunum cihazına bağlanması bir saat geciktirildi.

İngiltere'de koronavirüse yakalanarak aynı ambulansla hastaneye kaldırılan bir çift, durumlarının kötüleşmesi üzerine yoğun bakımda nikah kıydı. Nikahın kıyılabilmesi için damadın solunum cihazına bağlanması bir saat geciktirildi.

Reuters ajansının haberine göre Milton Keynes'te yaşayan 31 yaşındaki Lizzie Kerr ve 36 yaşındaki Simon O'Brien, Haziran 2019'da evlenmeyi planlıyordu.

Ancak çift koronavirüse yakalanınca 9 Ocak'ta Milton Keynes Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buckingham Hastanesi'nde hemşire olan Kerr, Hannah Cannon adlı hemşireye evlenme planlarından söz etti ve durumlarının kötüleşmesi nedeniyle artık böyle bir şansları olmayacağını söyledi.

Cannon bunun üzerine evlenmek için başka fırsatları olmayabileceğini belirterek Kerr'e hastanede nikah kıymak isteyip istemediklerini sordu.

Çiftin onay vermesi üzerine nikah için işlemler başlatıldı. Bu sırada durumu ağırlaşan O'Brien'ın, entübe edilmek üzere yoğun bakım ünitesine nakledilmesi kararlaştırıldı.

'Evlenmeseydik, belki de burada olamazdık'

12 Ocak'ta kıyılan nikah için O'Brien'ın entübe edilmesi bir saat kadar geciktirildi.

Nikah şahitliği yapan hemşire Cannon, çiftin aileleri ve arkadaşları için törenin videosunu çekti. Nikah töreni için hastanenin mutfağından pasta getirildi.

O'Brien, "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna evet yanıtını verdikten hemen sonra uyutularak cihaza bağlandı.

Hâlâ oksijen tedavisi görmelerine rağmen şimdi çiftin sağlık durumu düzelmeye başladı.

Kerr ve O'Brien, hastane personelinin "hızlı düşünme yeteneği" sayesinde hayatta kaldıklarını söyledi.

Kerr, "Her bir nefes için savaşmak zorunda kaldıkları korkutucu deneyimin sevdikleri insanlardan daha önemli bir şeyin olmadığını hatırlattığını" belirterek "Bize evlenme fırsatı verilmeseydi bence şimdi burada olamazdık" dedi.

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