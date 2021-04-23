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Covid: Koronavirüs dünyanın en yüksek noktasına erişti, Everest Dağı'na tırmanın dağcının testi pozitif çıktı

23.04.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en yüksek tepesi olan Himalayalardaki Everest dağına tırmanan dağcılardan en az biri Covid pozitif çıktı. Nepal bir yıllık kapanmadan sonra turizm gelirlerinden olma tehdidiyle yüzyüze.

Covid: Koronavirüs dünyanın en yüksek noktasına erişti, Everest Dağı'na tırmanın dağcının testi pozitif çıktı

Dünyanın deniz seviyesinin üzerindeki en yüksek yeri olan Himalayalardaki Everest D**ağı'na tırmanan dağcılardan en az birinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bir yıldır kapalı olan bölge birkaç hafta önce dağcılara açılmıştı.**

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra BBC'ye konuşan Norveçli dağcı Erlend Ness, 8 gün hastanede karantinada kaldığını söyledi.

Erlend Ness'le birlikte dağa tırmanan bir şerpanın (yerli dağcı-rehber) testinin de pozitif çıktığı bildiriliyor.

Norveçli dağcı virüsü nasıl kaptığından emin değil ama bir ihtimal Kumbu Vadisi'ndeki çay evlerinden birinde almış olabileceğini düşünüyor.

Dağcı, geriye doğru baktığında, bu süreçte kendisini korumak için daha çok önlem alabileceğini ellerini daha çok yıkayıp bütün gün maske takabileceğini söylüyor, "Tırmanışta pek maske kullanan yok" diye de ekliyor.

Ness 6 gün kadar dağlarda kaldıktan sonra 15 Nisan'da helikopterle kurtarılmış.

Nepal'in başkenti Katmandu'da iki ayrı hastaneye götürülen dağcı yapılan üç testte de pozitif çıkmış.

22 Nisan'da yapılan son testinde ise negatif çıkmış. Şimdi Nepal'in başkenti Katmandu'da arkadaşlarıyla kalıyor.

Nepal yabancılara ne tür önlemler uyguluyor?

Nepal'de ilkbaharın gelişiyle birlikte Nisan ayında, pandemi nedeniyle bir yıldır kapalı olan tepeler turizme açıldı ve ülke dışından yüzlerce dağcının tırmanış için Nepal'e akın etmesi bekleniyor.

Katmandu Post gazetesinin haberine göre Nepal, genel turizm gelirlerinin dışında sadece Everest'e tırmanma ruhsatlarından yılda 4 milyon dolar kazanıyor.

Nepal Göç Dairesi'nin verdiği bilgiye göre, ülkeye gelen bütün turistlerden, ilk uçuşlarından önceki 72 saat içinde alınmış ve negatif çıkmış bir Covid test sonucu isteniyor.

Yeni Covid varyantlarının çıktığı ülkelerden gelenlere ayrıca otelde 10 gün karantina uygulanıyor.

5 gün sonra yapılan test negatif çıkarsa bu kişilerin kalan 5 gün evde karantinaya geçmelerine izin veriliyor.

Koronavirüs

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