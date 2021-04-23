Covid: Koronavirüs dünyanın en yüksek noktasına erişti, Everest Dağı'na tırmanın dağcının testi pozitif çıktı

Dünyanın deniz seviyesinin üzerindeki en yüksek yeri olan Himalayalardaki Everest D**ağı'na tırmanan dağcılardan en az birinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bir yıldır kapalı olan bölge birkaç hafta önce dağcılara açılmıştı.**

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra BBC'ye konuşan Norveçli dağcı Erlend Ness, 8 gün hastanede karantinada kaldığını söyledi.

Erlend Ness'le birlikte dağa tırmanan bir şerpanın (yerli dağcı-rehber) testinin de pozitif çıktığı bildiriliyor.

Norveçli dağcı virüsü nasıl kaptığından emin değil ama bir ihtimal Kumbu Vadisi'ndeki çay evlerinden birinde almış olabileceğini düşünüyor.

Dağcı, geriye doğru baktığında, bu süreçte kendisini korumak için daha çok önlem alabileceğini ellerini daha çok yıkayıp bütün gün maske takabileceğini söylüyor, "Tırmanışta pek maske kullanan yok" diye de ekliyor.

Ness 6 gün kadar dağlarda kaldıktan sonra 15 Nisan'da helikopterle kurtarılmış.

Nepal'in başkenti Katmandu'da iki ayrı hastaneye götürülen dağcı yapılan üç testte de pozitif çıkmış.