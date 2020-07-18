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Crew Dragon ekibinin dünyaya dönüş tarihi belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 18.07.2020 16:52 | Son Güncelleme

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX’in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattığı NASA’nın Crew Dragon ekibi Chris Cassidy ve Bob Behnken’in dünyaya dönüş tarihi 2 Ağustos olarak açıklandı.

Crew Dragon ekibinin dünyaya dönüş tarihi belli oldu

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX’in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattığı NASA’nın Crew Dragon ekibi Chris Cassidy ve Bob Behnken’in dünyaya dönüş tarihi 2 Ağustos olarak belirlendi.

'TARİHTE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR'

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekibin dönüşünde hava durumunun da göz önüne alınacağı, tarihte değişiklik olabileceğini ifade etti.

ISS’TE UZAY YÜRÜŞÜNE ÇIKMIŞLARDI

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi (NASA) astronotları Chris Cassidy ve Bob Behnken, sancak kafesindeki iki güç kanalından birinde mevcut olan nikel-hidrojen pilleri yeni lityum-iyon pillerle değiştirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışında 2 gün önce yürüyüşe çıkmıştı.

Kaynak: DHA


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