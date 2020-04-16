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Crysis Remastered ilginç bir yol ile resmileşti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.04.2020 16:23 | Son Güncelleme

Yerli oyun yapımcısı Crytek'in yeni Crysis oyunu Crysis Remastered Crytek'in internet sitesinde keşfedildi. Yapılan keşfe göre Crysis Remastered çok yakın bir zamanda bizlerle buluşacak gibi.

Crysis Remastered ilginç bir yol ile resmileşti!

Crysis oyunu hakkında hafta boyu birçok bilgi geldi. Bu bilgilerin kısmı Crysis 4 adında yeni bir oyun tanıtılacağını söylerken, bir kısmı da ilk Crysis oyununun yeniden elden geçirileceğini ve Crysis Remake adıyla tanıtılacağını ifade ediyordu. Nitekim ikinci grup haklı çıktı. Crysis Remastered, Crytek'in internet sitesinde ilginç bir şekilde kendini gösterdi.

CRYSİS REMASTERED CRYTEK TARAFINDAN ONAYLANDI

Bir meraklı, Crytek'in internet sitesinde gezinirken sitenin ''Çerez Politikası'' kısmına tıkladı. Bu kısım, meraklı kişiye normalde olandan farklı bir pencere açtı. Bu pencerede meraklı kaşifimiz bir logo ile karşılaştı. Logonun ne olduğunu anlamlandırmaya çalışan kaşif, logoya tıkladı ve başka bir sayfaya daha yönlendirildi. Bu sayfada ise "Crytek'in çığır açan, büyük beğeni toplayan birinci şahıs nişancı oyunu geri döndü! Crysis Remastered PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch'e geliyor!" açıklaması yer alıyordu. Bu açıklama ile birlikte kaşifimiz çılgına döndü. Zira, bu Crysis'in yeni oyununun resmileştiren ilk sızıntıydı. Üstelik sitede yer alanlar bununla da sınırlı kalmadı. Crysis Remastered'ın yer aldığı sitede Crytek tarafından paylaşılmış bir ekran görüntüsü de yer aldı.

crysis remastered

Crysis Remastered için hazırlanan bu özel siteye erişebilmek şu an mümkün değil. Crytek tarafından bu yol şimdilik kapatılmış görünüyor. Ancak sayfaya ulaşamadığınız için endişelenmeyin; Çünkü oyunun çok yakın bir tarihte kapsamlı bir duyuru ile tanıtılması bekleniyor.

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Crytek crysis Crysis Remastered crysis 4 oyun

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