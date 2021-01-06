Crytek iş ilanı açtı: Yeni Crysis oyunu mu geliyor?

Crytek firması, bazılarınıza tanıdık gelebilir. Bir dönemin dikkat çeken oyunlarından biri olan Crysis'in arkasındaki isim olan Crytek, son olarak Crysis Remastered'ı oyuncularla buluşturdu ve pek çok oyuncunun gözünde ayrı bir yeri olan ilk Crysis oyununu günümüzün grafiklerine uygun hale getirdi. Ortaya çıkan bir iş ilanına göre ise Crytek kendisini Crysis Remastered ile sınırlı tutmayacak.

CRYTEK'TEN DUYURULMAMIŞ OYUN İÇİN İŞ İLANI

Crytek'in resmi internet sayfasında yer alan iş ilanına göre firma, yeni bir oyun tasarımcısı arıyor. Bu, bir oyun firması için sıradan gözükebilir ancak ilanın detayları bazı ipuçları barındırıyor. Çünkü ilanda, firmanın ''duyurulmamış bir AAA projesi üzerinde'' çalışmak için tutkulu ve deneyimli bir oyun tasarımcısı aradığı bilgisi bulunuyor. Buradaki duyurulmamış AAA projesinin, yani yüksek bütçeli oyunun ne olduğu konusunda kesin bir bilgi bulunmasa da bazı ihtimaller var.

İLANDAKİ OYUN YENİ CRYSİS OLABİLİR

Bunlardan ilki, yeni bir Crysis oyununun gelebileceği ihtimali. Çünkü Crysis Remastered yeni bir oyun değil, yenilenmiş bir oyundu. Bu anlamda şirketin yeni Crysis oyunu için çalışmalara başlıyor olması muhtemel gözüküyor. İkinci ihtimal ise Crytek'in Crysis dışında bambaşka bir oyun geliştirdiği üzerine. Şimdilik bu oyunun nasıl olacağı tam olarak kestirilemiyor fakat ilanda FPS oyunları üzerinde çalışan kişilerin öncelikli olması söz konusu. Bu da oyunun yeni bir FPS oyunun olabileceğinin kanıtı gibi. Tabii firmadan bu yönde bir resmi açıklama yok.

