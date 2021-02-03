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CS:GO bıçağı yüzünden hapis yatacak

03.02.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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CS:GO bıçağı yüzünden hapis yatacak

Çek Cumhuriyeti’nde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. 1300 dolar değerindeki CS:GO bıçağı için dolandırıcılık yapmaya çalışan kişi polisler tarafından yakalandı.

Gün geçmiyor ki dijital dünyada ilginç bir olay daha yaşanmasın. Malum artık oyunlardaki itemler ve skinler için binlerce lira ödeniyor. Sanal bir oyunda, var olmayan bir item için bu kadar büyük paralar ödemek kimine göre çok saçma. Kimine göreyse tamamen zevk meselesi.

CS:GO’da para verip aldığınız şekilli bir bıçak ile daha kolay kill almıyorsunuz. Ya da boyalı bir keleş normalinden daha iyi sprey atmıyor.

Yine de insanların bu tarz itemler için binlerce dolar ödemesi, hatta hırsızlık yapıp hapse girmesi hiç mantıklı değil. Evet yanlış okumadınız. Hapse girmesi…

CS:GO'DA BIÇAK DOLANDIRICILIĞI

Çek Cumhuriyeti’nde gerçekleşen bir olayda, suçlu karşısındaki oyuncudan alacağı bıçak için buluşma istiyor. Bu buluşma öncesinde de satıcıya belli bir kapora gönderiyor.

Sonrasında ise bıçağı hesabına alıyor ve kaçmaya başlıyor. Polis takibine takılan suçlu kıskıvrak yakalanıyor.

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Şimdi suçlunun 8 yıla kadar hapsi isteniyor. Eğer mahkeme bu yönde karar verirse, suçlu kişi CS:GO’da çaldığı, gerçekte var olmayan bir bıçak için hapis yatmış olacak. Hayat gerçekten çok enteresan yerlere gidiyor.

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