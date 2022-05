CS GO sistem gereksinimleri: CS GO kaç GB? MacOS ve Windows için minimum sistem gereksinimleri neler?

Yılların eskitemediği oyunlardan biri olan CS GO, hala turnuvalarda oynanmaya devam ediyor ve popülerliğini kaybetmiyor. Efsane oyunlardan bir tanesi olan CS GO, 2022 yılında hala daha en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor.

CS GO oyunu için sistem gereksinimleri ifadesi, oyunu indirip oynamaya uygun olan bilgisayarların sahip olması önerilen sistem özelliklerini ifade eder. Yüksek bir kaliteye sahip olmasa da bilgisayarın özellikleri dahilinde oyun deneyimi elde edilen gereksinimlerdir. CS GO bilgisayarda toplamda 17.6 GB yer kaplar. Bu yüzden CS GO için önerilen depolama alanı genel olarak 20 GB'dir.

Rahat bir şekilde oynanabilmesi ve oyundan tam olarak verim alınabilmesi için sistem gereksinimlerinin ve donanımın tam olması gerekir.

CS GO Kaç GB?

CS GO oyunu piyasaya çıktığından bu yana birçok kişi tarafından indiriliyor ve oynanıyor. CS GO oyunu bilgisayardaki depolama alanına göre indirilebiliyor. Depolama alanı ve işletim sistemi ne kadar yüksekse oyun da o kadar akıcı ve verimli bir şekilde oynanabiliyor.

Bilgisayarın depolama alanı dışında kolay indirme yöntemlerini de bilmek gerekiyor. 17.6 GB boyuta sahip olan oyunu başarılı ve kolay bir şekilde indirebilmek için internetin de hızlı olması gerekiyor.

CS GO bilgisayarda 17.6 GB'lık bir alan kaplar. Bu yüzden bilgisayarda minimum 20 GB'lık boş bir alanın olması gerekiyor. Oyunun bilgisayarda sorunsuz bir şekilde kurulabilmesi ve verimli bir şekilde oynanabilmesi için bu alanın oluşturulması önemlidir.

İndirme süresi de internet hızına göre değişiklik gösteriyor. Maksimum 3,5 saatte indirilebilen oyun internet hızlıysa daha kısa sürede de indirilebiliyor.

CS GO Sistem Gereksinimleri

CS GO oyun özellikleri ve sistem gereksinimleri ile gündemde kalabilmeyi başarıyor. Takım tabanlı bir aksiyon oyunu olan CS GO, her geçen gün gelişerek piyasaya sunulduğu günden itibaren yüksek bir oyuncu kapasitesine sahip olmaya devam ediyor.

En çok oynanan oyunlar arasında yer almaya devam eden oyun, özel turnuvalara da ev sahipliği yapıyor. Oyunun popüler olmasının en büyük sebeplerinden biri de sistem gereksinimlerinin çok yüksek olmamasından kaynaklanıyor.

Oyunu sürekli olarak güncelleyen geliştiricileri, böylece oyuncu kitlesini elinde tutmayı başarıyor.

Oyunun akıcı bir şekilde oynanabilmesi için oynanacak bilgisayarın sistem gereksinimlerinin yeterli bir seviyede olması gerekiyor. Her işletim sistemine göre değişiklik gösteren sistem gereksinimleri, oyun geliştikçe de değişiyor. Sistem gereksinimlerini minimum, önerilen ve maksimum olarak seviyelendirmek mümkün.

Oyun rahat bir şekilde oynanmak isteniyorsa CS GO minimum sistem gereksinimleri dahilinde bir bilgisayara sahip olmak gerekiyor. Önerilen seviyede olan sistem gereksinimlerinde ise oyun kasılmadan daha akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Fakat oyunu daha verimli ve daha akıcı bir şekilde oynamak isteyenler maksimum seviyede olan sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyuyor.

Windows için CS:GO minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7 / Vista / XP veya üzeri

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD Phenom X3 8750 ve üzeri

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: 256 MB veya üzeri ekran kartı ve DirectX 9

Depolama: 15 GB

MacOS için CS:GO minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: MacOS X 10.11 (El Capitan) veya üzeri

İşlemci: Intel Core Duo İşlemci (2 GHz veya üzeri)

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: ATI Radeon HD 2400 veya üzeri / NVIDIA 8600M veya üzeri

Depolama: 15 GB

SteamOS + Linux için CS:GO minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Ubuntu 12.04

İşlemci: 64 bit çift çekirdek Intel veya 2,8 GHz AMD

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600/9600 GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600

Depolama: 15 GB

Ses Kartı: OpenAL uyumlu ses kartı

Windows için CS:GO önerilen sistem gereksinimleri: