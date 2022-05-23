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CS GO graph küçültme kodu nedir? CS GO graph FPS göstergesi küçültme nasıl yapılır?

23.05.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GS GO oynayan oyuncular çeşitli kodlar kullanarak oyunda çeşitli avantajlar elde edebilir. CS GO graph küçültme kodu oyunun önemli kodlarından bir tanesidir. CS GO graph göstergesi küçültme kodu ile oyuncular, oyunun kontrolünü sağlamayı kolaylaştırır. CS GO graph küçültme kodu nedir?

CS GO graph küçültme kodu nedir? CS GO graph FPS göstergesi küçültme nasıl yapılır?

Counter Strike Global Offensive “CS GO” oldukça fazla oynanan bir savaş oyunudur. Ağustos 2020 tarihinde piyasaya sürülen oyun hala aynı ilgiyi görmeye devam ediyor. Birçok oyuncu CS GO maçlarını oldukça eğlenceli buluyor.

Yetenek grupları olan oyunda, insanlar rekabetçi maçlardaki durumlarına göre gruplara yerleştirilir. Yerleştirmeden sonra her yetenek grubu kendi içinde savaşmaya başlar. Arkadaşları ile oynayabilen oyuncular, çeşitli kodlar kullanarak oyunda çeşitli avantajlar elde eder.

CS GO graph küçültme kodu da oyunda önemli kodlardan bir tanesidir. FPS göstergesi Net Graph’da açıldığı zaman ekranın çoğunu kaplar. Bu da oynarken zorluklar çıkmasına neden olabilir. Bu sebeple CS GO graph göstergesi küçültme, oyunun kontrolünü sağlamayı kolaylaştırır.

CS GO Net Graph FPS Göstergesi Küçültme İşlemi Nasıl Yapılır?

CS GO graph boyutu küçültme kodu ile göstergeyi ekranın çeşitli bölgelerine taşıyabilirsiniz. Bunun için çeşitli kodlar kullanmanız gerekir. CS GO net graph FPS göstergesi küçültme işlemi aşağıdaki adımlar ile pratik bir şekilde yapılabilir.

Net Graph’ın aktif olabilmesi için konsola “net_graph 1” yazmanız gerekir. Böylece FPS göstergesi açılır. Ancak, açılan bu gösterge büyük bir şekilde çıkacaktır.

  • Graph FPS göstergesini küçültmek istiyorsanız konsola “net_graphproportionalfont 0” yazmanız gerekir.
  • Graph FPS göstergesini ekranın ortasına almak istiyorsanız “net_graphpos 2” yazmanız gerekir.
  • Graph FPS göstergesini ekranın sol köşesine almak istiyorsanız “net_graphos 3” yazmanız gerekir.
  • Graph FPS göstergesini ekranın sağ köşesine almak istiyorsanız “net_graphos 1” yazmanız gerekir.
  • Graph FPS göstergesini kapatmak istiyorsanız “net_graph 0” yazmanız gerekir.
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Yukarıdaki kodlar aracılığı ile CS GO Net Graph küçültme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Böylece hem küçültüp hem de ekranın istediğiniz bölgesine yerleştirme imkanına sahipsiniz.

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