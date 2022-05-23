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CS GO silah alma kodu nedir? CS GO'da silah menüsü nasıl açılır?

23.05.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CS GO silah alma kodu, oyunda antrenman yaparken, bir silahın kolaylıkla elinize geçmesini sağlar. Silahları test ederken ilginizi çeken silahlara da kolaylıkla erişebilirsiniz. Tüm bunlar için CS GO silah alma kodu adımlarını uygulamanız yeterlidir. CS GO silah alma kodu nedir?

CS GO silah alma kodu nedir? CS GO'da silah menüsü nasıl açılır?

Son yılların en çok oynanan oyunları arasında ilk sırada yer alan CS GO oyunu, her geçen gün daha çok ilgi görmeye devam ediyor. CS GO oyunu içinde sürekli kullanılan çeşitli kodlar, kullanıcılar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bu kodlar içinde en çok araştırılanlardan biri de silah alma kodudur. Oyunda antrenman yaparken, bir silahın kolaylıkla elinize geçmesini isteyebilirsiniz. Silahları test ederken ilginizi çeken silahlara da kolaylıkla erişmek isteyebilirsiniz. Bu işlemi yapmanız için CS GO silah alma kodu kullanmanız yeterli.

Silah alma kodu, komut konsolu açıldıktan sonra uygulanabilir. CS GO oyununu arkadaşlarınızla oynarken oyunda hileler açıksa, elinize hemen silah almak için konsola CS GO konsoldan silah alma kodu girmeniz yeterli olur. Arkadaşlarınızla oyun sırasında CS GO fake bıçak kodu da kullanabilirsiniz.

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CS GO Silah Alma Kodu Nasıl Kullanılır?

CS GO’da silah satın alma işlemi sadece round’ların başlarında ve karakterlerinizin doğduğu alanlarda gerçekleştirilebilir. Doğduğunuz alanı terk ettiğinizde ya da silah seçimi için ayrılan süre sona erdiği zaman silah almak mümkün değildir.

Öncelikle CS GO herkese silah verme kodunu yalnızca antrenman yaparken kullanılabileceğinizi unutmamalısınız. Bu kodları online olarak oynadığınız bir maçta kullanamazsınız. CS GO silah menüsü açma kodu sayesinde dilediğiniz silahlara pratik bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.

Antrenmanlarınızı kolaylaştıracak ve silahları daha profesyonel kullanmanızı sağlayacak bu yöntemle oyunda istediklerinize daha kolay ulaşabilirsiniz.

  • CS GO silah kodunu girmeden önce kodun yazılacağı yerin açılması gerekir. CS GO konsol açma işlemlerini takip ederek, bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
  • Öncelikle oyun içinde ana menü ekranının sol kısmında ayarlar çarkına tıklamanız gerekir.
  • Ayarlar kısmına geldikten sonra oyun içi ayarlarına tıklamanız gerekir.
  • Bundan sonraki adım geliştirici konsolu etkinleştir seçeneğine gelmektir. Geliştirici konsolu etkinleştir seçeneğini evet olarak değiştirdikten sonra klavye ve fare ayarlarına tıklamanız yeterlidir.
  • Bu sekme içerisinde komut konsolu ya da geliştirici komut konsolu yazısı bulunur. Kısayol tuşuna erişilebilecek en kolay tuşu belirlemeniz yeterlidir.
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