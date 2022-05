CS GO ping düşürme kodu nedir? CS GO ping düşürme nasıl yapılır?

CS GO tüm dünyada en çok oynanan online oyun olarak anılıyor. Oyuncular, CS GO oyunu sırasında zaman zaman ping problemi yaşayabiliyor. Birçok oyuncuyu çileden çıkaran problemlerden biri olan ping sorunu, ülkemizde çoğu oyuncunun yaşadığı sorunlardan biridir. Bu sorunun ortaya çıkmasının sebebi için ise Türkiye internet alt yapısının henüz tam gelişmiş olmaması yani CS GO Wi-Fi ping sorunundan bahsetmek mümkündür. CS GO yüksek ping sorunu programlar ile aşılacak bir sorun değildir. CS GO ping düşürme kodu için çeşitli yöntemler bulunur.

CS GO Ping Düşürme Yöntemleri Nelerdir?

CS GO ping düşürme yöntemleri sayesinde ping sorununu minimuma indirebilirsiniz. Bu adımları kullanarak ping düşürebilirsiniz:

Kablolu internet bağlantısı kullanmak gerekir.

Güvenlik yazısı devre dışı olmalıdır.

Steam güncellemeleri devre dışı olarak kullanılmalıdır.

Arka planda indirdiğiniz her şeyi kapatın.

DNS kesinlikle kullanmayın.

CS GO ping düşürme nasıl yapılır?

CS GO oyununda ping'iniz çok yüksekse

rate 128000,

cl_cmdrate 128,

cl_updaterate 128,

cl_interp 0.031,

cl_interp_ratio 1 ping kodlarını deneyebilirsiniz.

Kodları yazmadan önce ise konsolu açmanız ve sıralı bir şekilde tek tek girmeniz daha yararlı olacaktır.

CS GO ping kaç olmalı?

CS GO oyununda aldığınız ping değeri hattınızın kalitesine, bağlandığınız server'a göre değişiklik gösteren bir durumdur. Genellikle 70-80 ping değeri kabul edilebilir, ancak bazı maçlarda 120-150 ping değerlerini de görebilirsiniz. Bu durumda da oyun zorlaşmaya başlar. Bunun en büyük sebebi internet alt yapı sorunlarıdır. İdeal ping değeri ise 10 milisaniye ile 40 mili saniye arasında değişir. Bu değer aralığında oynanan çevrimiçi oyunlarda herhangi bir sorun yaşanmaz.