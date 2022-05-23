HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. CS GO silah uzaklaştırma kodu nedir? CS GO silah boyutu büyültme nasıl yapılır?

CS GO silah uzaklaştırma kodu nedir? CS GO silah boyutu büyültme nasıl yapılır?

23.05.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CS GO oyununda silah uzaklaştırma kodu silah konumunu ayarlamak için kullanılır. CS GO oyununda oyuncunun hedeflerine göre silahı öne ya da sol ele almak için kodlardan yardım alınır. CS GO silah uzaklaştırma kodu nedir?

CS GO silah uzaklaştırma kodu nedir? CS GO silah boyutu büyültme nasıl yapılır?

Son birkaç yılın en popüler oyunlarından CS GO, savaş oyunu sevenler tarafından çok sık tercih ediliyor. CS GO, çeşitli kodlarla oyuncuların oyunu daha etkin kullanabilecekleri bazı ayarlar yapmasını sağlıyor. CS GO oyununda silah uzaklaştırma kodu gibi silah konumunu ayarlamaya yardımcı olan çeşitli kodlar kullanılabilir.

CS GO oyununda silahı öne alma ya da silahı sol ele alma gibi oyuncular tarafından farklı hedeflere yönelik, ayarlar yapmak için kodlardan yardım alınır. Bu ayarları yapmak için CS GO viewmodel kodları olarak bilinen kodların kullanılması yeterlidir.

CS GO silahı uzaklaştırma kodu kullanımı diğer kodlar gibi oldukça pratiktir. CS GO silah boyutu büyültme kodu da oyuncuların oyun esnasında daha etkin oynayabilmeleri için tercih ettikleri kodlardandır.

CS GO silah alma kodu nedir? CS GO'da silah menüsü nasıl açılır?CS GO silah alma kodu nedir? CS GO'da silah menüsü nasıl açılır?

CSGO Silah Uzaklaştırma Kodu Nasıl Kullanılır?

CS GO silah uzaklaştırma kodu sayesinde oyuncunun silahını, normalde kullanılan mesafeden daha uzakta tutma imkanı vardır.

CS GO silah görünümü değiştirme, CSGO silahı öne alma ya da CSGO kol uzatma kodu olarak da bilinir.

  • Oyun sırasında kişisel olarak da küçük ayarlar yapabilirsiniz. Konsola giriş yaptıktan sonra “é” tuşuna basarak, CS GO silahı uzaklaştırma kodunu direkt yapıştırabilirsiniz.
  • CS:GO silahı uzaklaştırma kodunu girebilmek için Forward - Backward bölümünün kullanılması gerekir. Böylece belirlenen sınırlar dahilinde CS GO silah konumunu ayarlama, yani silahı en uzakta ya da tamamen yakına tutmak mümkündür.
  • Bakış açısını genişletmek isteyen oyuncuların, FOV bölümünden ayarlamaları yapması gerekir.
  • Koşarken silahın hareket etmesini istemeyenler CS GO silah sabitleme kullanabilir.
  • Highest ile silahın çok daha fazla hareket etmesi de sağlanabilir.
CS GO silahı sol ele alma kodu nedir? CS GO'da silahı sol ele alma nasıl yapılır?CS GO silahı sol ele alma kodu nedir? CS GO'da silahı sol ele alma nasıl yapılır?

CS GO oyununda bu kişiselleştirilmiş ayarları yaparak dilerseniz CS GO silah uzaklaştırma kodu ile silahınızı istediğiniz konuma getirebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca kullanıcıya acil uyarı! Şifrenizi değiştirmeniz gerekebilirMilyonlarca kullanıcıya acil uyarı! Şifrenizi değiştirmeniz gerekebilir
ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı! 'Kabul edilemez'ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı! 'Kabul edilemez'
Bodrum'da sezon açıldı, ücretler gündem oldu! Lahmacun fiyatı...Bodrum'da sezon açıldı, ücretler gündem oldu! Lahmacun fiyatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis yaralı...

Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis yaralı...

FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım!

FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım!

Erdoğan 'Bunu bir kenara koyamayız' diyerek duyurdu! 'Açıklanabilir yanı yok...'

Erdoğan 'Bunu bir kenara koyamayız' diyerek duyurdu! 'Açıklanabilir yanı yok...'

Düğünde geline 2,5 kilo altın, damada 2 milyon 200 bin TL takıldı

Düğünde geline 2,5 kilo altın, damada 2 milyon 200 bin TL takıldı

İlginizi Çekebilir

Onu daha önce böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı

Onu daha önce böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı

Rahipti bir anda değişti! “Eşcinsel yetişkin film yıldızıyım”

Rahipti bir anda değişti! “Eşcinsel yetişkin film yıldızıyım”

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son hali çok üzdü! "Billur güçlü kadındır"

Son hali çok üzdü! "Billur güçlü kadındır"

Yine ev aldı! Fiyatı korkudan söylemedi

Yine ev aldı! Fiyatı korkudan söylemedi

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.