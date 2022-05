CS GO silah uzaklaştırma kodu nedir? CS GO silah boyutu büyültme nasıl yapılır?

Son birkaç yılın en popüler oyunlarından CS GO, savaş oyunu sevenler tarafından çok sık tercih ediliyor. CS GO, çeşitli kodlarla oyuncuların oyunu daha etkin kullanabilecekleri bazı ayarlar yapmasını sağlıyor. CS GO oyununda silah uzaklaştırma kodu gibi silah konumunu ayarlamaya yardımcı olan çeşitli kodlar kullanılabilir.

CS GO oyununda silahı öne alma ya da silahı sol ele alma gibi oyuncular tarafından farklı hedeflere yönelik, ayarlar yapmak için kodlardan yardım alınır. Bu ayarları yapmak için CS GO viewmodel kodları olarak bilinen kodların kullanılması yeterlidir.

CS GO silahı uzaklaştırma kodu kullanımı diğer kodlar gibi oldukça pratiktir. CS GO silah boyutu büyültme kodu da oyuncuların oyun esnasında daha etkin oynayabilmeleri için tercih ettikleri kodlardandır.

CSGO Silah Uzaklaştırma Kodu Nasıl Kullanılır?

CS GO silah uzaklaştırma kodu sayesinde oyuncunun silahını, normalde kullanılan mesafeden daha uzakta tutma imkanı vardır.

CS GO silah görünümü değiştirme, CSGO silahı öne alma ya da CSGO kol uzatma kodu olarak da bilinir.

Oyun sırasında kişisel olarak da küçük ayarlar yapabilirsiniz. Konsola giriş yaptıktan sonra “é” tuşuna basarak, CS GO silahı uzaklaştırma kodunu direkt yapıştırabilirsiniz.

CS:GO silahı uzaklaştırma kodunu girebilmek için Forward - Backward bölümünün kullanılması gerekir. Böylece belirlenen sınırlar dahilinde CS GO silah konumunu ayarlama, yani silahı en uzakta ya da tamamen yakına tutmak mümkündür.

Bakış açısını genişletmek isteyen oyuncuların, FOV bölümünden ayarlamaları yapması gerekir.

Koşarken silahın hareket etmesini istemeyenler CS GO silah sabitleme kullanabilir.

Highest ile silahın çok daha fazla hareket etmesi de sağlanabilir.

CS GO oyununda bu kişiselleştirilmiş ayarları yaparak dilerseniz CS GO silah uzaklaştırma kodu ile silahınızı istediğiniz konuma getirebilirsiniz.