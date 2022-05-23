CS GO silah uzaklaştırma kodu nedir? CS GO silah boyutu büyültme nasıl yapılır?

Son birkaç yılın en popüler oyunlarından CS GO, savaş oyunu sevenler tarafından çok sık tercih ediliyor. CS GO, çeşitli kodlarla oyuncuların oyunu daha etkin kullanabilecekleri bazı ayarlar yapmasını sağlıyor. CS GO oyununda silah uzaklaştırma kodu gibi silah konumunu ayarlamaya yardımcı olan çeşitli kodlar kullanılabilir.
CS GO oyununda silahı öne alma ya da silahı sol ele alma gibi oyuncular tarafından farklı hedeflere yönelik, ayarlar yapmak için kodlardan yardım alınır. Bu ayarları yapmak için CS GO viewmodel kodları olarak bilinen kodların kullanılması yeterlidir.
CS GO silahı uzaklaştırma kodu kullanımı diğer kodlar gibi oldukça pratiktir. CS GO silah boyutu büyültme kodu da oyuncuların oyun esnasında daha etkin oynayabilmeleri için tercih ettikleri kodlardandır.
CS GO silah uzaklaştırma kodu sayesinde oyuncunun silahını, normalde kullanılan mesafeden daha uzakta tutma imkanı vardır.
CS GO silah görünümü değiştirme, CSGO silahı öne alma ya da CSGO kol uzatma kodu olarak da bilinir.
CS GO oyununda bu kişiselleştirilmiş ayarları yaparak dilerseniz CS GO silah uzaklaştırma kodu ile silahınızı istediğiniz konuma getirebilirsiniz.
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