CS GO sınırsız mermi kodu nedir? CS GO sınırsız mermi kodu nasıl aktifleştirilir?

CS GO oyununda kullanılan ve oyuncuların işini kolaylaştıran birçok kod bulunuyor. Bu kodların büyük bir kısmını oyuncular oyun sırasında kendileri kullanılabiliyor. Bu kodlardan biri de CS GO sınırsız mermi kodudur. Bu kod sayesinde oyuncular, antrenmanlarını daha etkin biçimde yönetebiliyor.

CS GO sınırsız mermi kodu nedir?

CS GO sınırsız mermi kodu, oyunu sınırsız mermi ile oynamanızı sağlar. Bu kodun kullanımı ile hedef ilk birkaç seferde denk gelmiyor olsa da sonsuz mermi sahibi olacağınız için bir süre sonra rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz. CS GO oyununda sınırsız mermi kodu kullanacaksanız, takip edeceğiniz adımlar sınırsız mermi kodunu aktifleştirmek için yeterlidir.

İlk olarak oyunu açmanı ve “é” tuşuyla konsolu aktif hale getirmeniz gerekir. “e” tuşuna basmanıza rağmen konsol yine de açılmıyorsa oyun ayarlarına girmeniz ve geliştirici konsolunu aktif etmeniz gerekir. Bu ayarı açtıktan sonra konsol aktifleşecektir.

Sunucuda kullanacağınız kodun etkin olabilmesi için “sv_cheats 1” kodunu yazmanız gerekir. Bu kodu yazıldıktan sonra botlarla ya da arkadaşlarınızla girmiş olduğunuz sunucuyu yeniden başlatmanız gerekir.

Sunucuyu yeniden başlattıktan sonra tekrar konsolu açmanız ve “sm_cvar sv_infinite_ammo 1” kodunu girmeniz gerekir. Kodu girdikten sonra sunucunuzda sınırsız mermi ile oynamaya başlayabilirsiniz. Oyun sırasında kullandığınız tüm silahların mermisi sonsuz olmasının rahatlığını yaşayabilirsiniz.

Oyun sırasında merminizin bitmesi gibi bir sorunla hiçbir zaman karşılaşmayacaksınız. Hileyi kapatmak istiyorsanız “sm_cvar sv_infinite_ammo 0” komutunu konsola girmeniz yeterlidir.

CS GO sınırsız mermi kodu aktifleştirme yapmanın en büyük avantajı daha iyi antrenman yapabilmektir. Aynı zamanda oyuna alışmanıza yardımcı olur. Normalde botlarla oynarken mermi sıkıntısı çekilebilir ancak bu kod sayesinde sorun ortadan kalkar. Kodu kullanarak tüm silahları istediğiniz gibi deneyebilirsiniz.



