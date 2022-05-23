HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. CS GO takım eşitleme kapatma kodu nedir? CS GO takım eşitleme nasıl aktif hale getirilir?

CS GO takım eşitleme kapatma kodu nedir? CS GO takım eşitleme nasıl aktif hale getirilir?

23.05.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CS GO'da otomatik olarak takımları eşitleyen özellik vardır. Yani oyun, takımınızda 6, arkadaşınızın takımında 4 kişi varsa eksik oyuncu olan takıma 2 bot ekleyerek sayıları eşitler. Ayrıca bu durum tek başınıza oyuna girdiğinizde de geçerlidir. Ancak otomatik eşitleme özelliği bazı oyuncular tarafından eleştirilir. Arkadaş grubu ile oynamak isteyenler gruplarına dışarıdan oyuncu dahil olmasını istemezler. CS GO takım eşitleme kapatma kodu nedir? CS GO takım eşitleme nasıl aktif hale getirilir?

CS GO takım eşitleme kapatma kodu nedir? CS GO takım eşitleme nasıl aktif hale getirilir?

İçindekiler

  • CS GO Takım Eşitleme Kapatma Kodu Nedir?
  • CS GO Takım Eşitleme Nasıl Aktif Edilir?

CS GO’da takım eşitleme kapatıldığında oyuna eksik sayıda başlanır ve bot eklenmez. Bu özellik oyunlarda denge sağlamak için olsa da botlar bazen oyuncuları rahatsız edebilir. Bu nedenle eşitleme özelliği kapatılmak istenebilir.

CS GO Takım Eşitleme Kapatma Kodu Nedir?

Oyuncu sayılarını eşitleme modu pek çok oyuncu tarafından hoşlanılmayan bir özellik fakat bu özelliği kolay bir şekilde kapatmak mümkün. Oyuncuların kullanmak istemediği CS GO’da takım eşitleme kapatma nasıl yapılır?

  • İlk olarak oyunu açın ve konsolu “e” tuşu ile aktifleştirin. Konsol açılmıyor ise oyun ayarları üzerinden “oyun içi ayarlar” kısmına girmelisiniz.
  • Oyun içi ayarlar kısmında bulunan geliştirici konsolu aktif etme ile ilgili olan özelliği açın, böylece konsolu aktifleştirmiş olursunuz.
  • Konsolu aktif hale getirdikten sonra aşağıda bulunan kodları peş peşe girin.

mp_autoteambalance 0
mp_limitteams 0

  • Bu kodları girdiğiniz zaman takım eşitleme özelliği kapanır.
    Bu özelliği kapattığınızda takımlar arasında oyuncu eşitsizliği olsa dahi eksik olan takıma botlar eklenmez.
CS GO crosshair kodları nelerdir? CS GO crosshair kodları ne işe yarar?CS GO crosshair kodları nelerdir? CS GO crosshair kodları ne işe yarar?

CS GO Takım Eşitleme Nasıl Aktif Edilir?

  • CS GO takım eşitleme özelliğini tekrar aktif hale getirmek için kodlar arasındaki 0 değerini 1 olarak değiştirerek konsola girmeniz gerekir. Kodlar şöyle olmalı;

mp_autoteambalance 1
mp_limitteams 1

  • CS GO takım dolu hatası alındığında ise oyunun kurulu olduğu klasör içerisinde bulunan; gamemodes ve gamemodes_server dosyalarını düzenlemek gerekir.
  • Bu dosyaların içerisinde bulunan “maxplayers 10” şeklindeki ifadelerin hepsini oynamak istediğiniz kişi sayısı ile değiştirmeniz gerekir. Örneğin 32 kişi ile oynamak istiyorsanız bu ifadeyi “maxplayers 32” şeklinde düzenlemelisiniz.
  • İstediğiniz kişi sayısını yazdıktan sonra işleminizi kaydederek çıkın ve takım dolu hatası almadan oyunu oynamaya başlayın.
CS GO kan silme kodu nedir? CS GO kan silme kodu nasıl kullanılır?CS GO kan silme kodu nedir? CS GO kan silme kodu nasıl kullanılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca kullanıcıya acil uyarı! Şifrenizi değiştirmeniz gerekebilirMilyonlarca kullanıcıya acil uyarı! Şifrenizi değiştirmeniz gerekebilir
ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı! 'Kabul edilemez'ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı! 'Kabul edilemez'
Türkiye'de 'maymun çiçeği' var mı? Bakanlık açıkladıTürkiye'de 'maymun çiçeği' var mı? Bakanlık açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği!

12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu el sıkışmadı mı? Fotoğraflı yanıt

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu el sıkışmadı mı? Fotoğraflı yanıt

Dikkat çeken sözler! 'Borcu kapatmak isteyecektir...'

Dikkat çeken sözler! 'Borcu kapatmak isteyecektir...'

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli utandı! Müstehcen çekime sürpriz polis baskını

OnlyFans modeli utandı! Müstehcen çekime sürpriz polis baskını

Düğünde ilginç anlar! Suratını yaladı

Düğünde ilginç anlar! Suratını yaladı

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef'in o yarışmacısı...

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef'in o yarışmacısı...

İtirafı olay yarattı! “Hem beni hem de arkadaşımı...”

İtirafı olay yarattı! “Hem beni hem de arkadaşımı...”

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.