CS GO takım eşitleme kapatma kodu nedir? CS GO takım eşitleme nasıl aktif hale getirilir?

CS GO’da takım eşitleme kapatıldığında oyuna eksik sayıda başlanır ve bot eklenmez. Bu özellik oyunlarda denge sağlamak için olsa da botlar bazen oyuncuları rahatsız edebilir. Bu nedenle eşitleme özelliği kapatılmak istenebilir.

CS GO Takım Eşitleme Kapatma Kodu Nedir?

Oyuncu sayılarını eşitleme modu pek çok oyuncu tarafından hoşlanılmayan bir özellik fakat bu özelliği kolay bir şekilde kapatmak mümkün. Oyuncuların kullanmak istemediği CS GO’da takım eşitleme kapatma nasıl yapılır?

İlk olarak oyunu açın ve konsolu “e” tuşu ile aktifleştirin. Konsol açılmıyor ise oyun ayarları üzerinden “oyun içi ayarlar” kısmına girmelisiniz.

Oyun içi ayarlar kısmında bulunan geliştirici konsolu aktif etme ile ilgili olan özelliği açın, böylece konsolu aktifleştirmiş olursunuz.

Konsolu aktif hale getirdikten sonra aşağıda bulunan kodları peş peşe girin.

mp_autoteambalance 0

mp_limitteams 0

Bu kodları girdiğiniz zaman takım eşitleme özelliği kapanır.

Bu özelliği kapattığınızda takımlar arasında oyuncu eşitsizliği olsa dahi eksik olan takıma botlar eklenmez.

CS GO Takım Eşitleme Nasıl Aktif Edilir?

CS GO takım eşitleme özelliğini tekrar aktif hale getirmek için kodlar arasındaki 0 değerini 1 olarak değiştirerek konsola girmeniz gerekir. Kodlar şöyle olmalı;

mp_autoteambalance 1

mp_limitteams 1

CS GO takım dolu hatası alındığında ise oyunun kurulu olduğu klasör içerisinde bulunan; gamemodes ve gamemodes_server dosyalarını düzenlemek gerekir.

Bu dosyaların içerisinde bulunan “maxplayers 10” şeklindeki ifadelerin hepsini oynamak istediğiniz kişi sayısı ile değiştirmeniz gerekir. Örneğin 32 kişi ile oynamak istiyorsanız bu ifadeyi “maxplayers 32” şeklinde düzenlemelisiniz.

İstediğiniz kişi sayısını yazdıktan sonra işleminizi kaydederek çıkın ve takım dolu hatası almadan oyunu oynamaya başlayın.



