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  4. 'Cübbeli Ahmet'e saldırı! Bir anda boğazına sarıldı

'Cübbeli Ahmet'e saldırı! Bir anda boğazına sarıldı

07.09.2024 23:23
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Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.09.2024 23:23
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İstanbul'da 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, saldırıya uğradı. Ünlü'ye bir derneğe yaptığı ziyaret sonrası kendisini dışarıda bekleyen kalabalık içinden bir kişi saldırdı. Ünlü'nün boğazını sıkan saldırgan gözaltına alındı.

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul İkitelli’de bir dernekte yaptığı sohbet sonrasında boğazı sıkılarak saldırıya uğradı.

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GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan gözaltına alındı.

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AÇIKLAMA YAPILDI

Ünlü'nün resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı."

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YENİ GÖRÜNTÜLER

Saldırının başka açıdan çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

İşte saldırganın fotoğrafı...

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Anahtar Kelimeler:
cübbeli ahmet
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