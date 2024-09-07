'Cübbeli Ahmet'e saldırı! Bir anda boğazına sarıldı

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul İkitelli’de bir dernekte yaptığı sohbet sonrasında boğazı sıkılarak saldırıya uğradı.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan gözaltına alındı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Ünlü'nün resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı."

Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale… — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) September 7, 2024

YENİ GÖRÜNTÜLER

Saldırının başka açıdan çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Cübbeli Ahmet'e saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/SQv9czPCo7 — Mynet (@mynet) September 7, 2024

İşte saldırganın fotoğrafı...