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Çubuk'taki hayvan pazarında "kurban" hareketliliği başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 19:02 | Son Güncelleme

Kurbanlık satışlarının başladığı Başkent'teki Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda sıkı pazarlıklar yaşanıyor - Çubuk Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak: - "Kurbanlıkların pasaportlarında tüm bilgiler gösteriliyor. Vatandaşlarımız mutlaka pasaporta bakmalılar. Şüphelendikleri durumda e-Devlet'ten hayvanın kimliğini sorgulayabilirler’"

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda hareketlilik yaşanıyor.

Çubuk-Şabanözü yolunda geçen yıl hizmete giren Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda, kurbanlık satışları başladı.

Besicilerle müşteriler arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı hayvan pazarı, renkli görüntülere sahne oluyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yeteri kadar kurbanlık hayvan olduğunu belirtti.

Canlı hayvan pazarının yanı sıra bazı işletmelerde de kurbanlık satışlarının yapıldığını ve ilçede 62 bin büyükbaş hayvan olduğunu aktaran Akbayrak, "Hayvan pazarımıza tüm giriş ve çıkışlar kontrol altındadır. Hayvanlarımızın sağlık kontrolleri yapılıyor ve belgelerine bakılıyor. Belgeleri eksik veya sağlık açısından sıkıntılı olan hayvanlar pazara alınmıyor." dedi.

Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenleri de anlatan Akbayrak, şunları kaydetti:

"Kurbanlık yaşına gelmiş hayvanın ön iki süt dişinin dökülmüş ve kalıcı dişlerinin çıkmış olması gerekmekte. Tüyleri düzgün ve gösterişli olmalı. Hayvanların pasaportlarında tüm bilgiler gösteriliyor. Vatandaşlarımız mutlaka pasaporta bakmalılar. Şüphelendikleri durumda e-Devlet'ten hayvanın kimliğini sorgulayabilirler. Orada aşıları, ne zaman doğduğu gibi tüm bilgiler var."

Pazarda kurbanlık satışı yapan 69 yaşındaki Name Arıkan da "Kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum. Kurbanlıklar bu yıl para etmiyor. Kurbanlığım yaklaşık 400 kilo gelir, 12 bin lira istiyorum ama alıcı yok." diye konuştu.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinden kurbanlık satmak için pazara geldiğini dile getiren Berat Ünlüer ise "Kurbanlıklarımızın büyük bir kısmını sattık, az kaldı. Satışlarımız şimdilik iyi. Danalarımızı 8 bin 500 ila 10 bin lira arası satıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pazarda küçükbaş hayvanları satan İsa Çoban da "Fiyatlar ucuz, yem pahalı. 46 kurbanlık getirmiştim tanesini 850 TL'ye verdik. Geçen sene de aynı fiyattı, hiç değişen yok." dedi.

Sıkı pazarlıkla kurbanlık aldığını söyleyen Nimet Çetin de "İstediğim hayvana uygun fiyata sahip olduğum için mutluyum." diye konuştu.

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