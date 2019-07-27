Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda hareketlilik yaşanıyor.

Çubuk-Şabanözü yolunda geçen yıl hizmete giren Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda, kurbanlık satışları başladı.

Besicilerle müşteriler arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı hayvan pazarı, renkli görüntülere sahne oluyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yeteri kadar kurbanlık hayvan olduğunu belirtti.

Canlı hayvan pazarının yanı sıra bazı işletmelerde de kurbanlık satışlarının yapıldığını ve ilçede 62 bin büyükbaş hayvan olduğunu aktaran Akbayrak, "Hayvan pazarımıza tüm giriş ve çıkışlar kontrol altındadır. Hayvanlarımızın sağlık kontrolleri yapılıyor ve belgelerine bakılıyor. Belgeleri eksik veya sağlık açısından sıkıntılı olan hayvanlar pazara alınmıyor." dedi.

Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenleri de anlatan Akbayrak, şunları kaydetti:

"Kurbanlık yaşına gelmiş hayvanın ön iki süt dişinin dökülmüş ve kalıcı dişlerinin çıkmış olması gerekmekte. Tüyleri düzgün ve gösterişli olmalı. Hayvanların pasaportlarında tüm bilgiler gösteriliyor. Vatandaşlarımız mutlaka pasaporta bakmalılar. Şüphelendikleri durumda e-Devlet'ten hayvanın kimliğini sorgulayabilirler. Orada aşıları, ne zaman doğduğu gibi tüm bilgiler var."