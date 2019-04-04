Çukurca Belediyesinde devir teslim

Ayca, "Sosyal ve kültürel alanda bazı çalışmaları yapmaya gayret ettik. İnsanlarımızın yaşadıkları yerleri güzelleştirmeye gayret ettik. Alt yapı sorununu büyük ölçüde çözdük. Geri kalan kısmını da Ensar Bey tamamlayacak. İnsanları sevdik, bunu da bütün samimiyetimle söylüyorum. Biz Çukurcalı vatandaşları sevdik. Çukurcalılar, meslek hayatımda unutmayacağım anıları bize bıraktı." diye konuştu.

Görevi devreden Ayca yaptığı konuşmada, kaymakamlık ve belediye hizmetlerini bir arada yapmaya çalıştığını belirterek, sosyal belediyecilik anlayışıyla görev yaptıklarını söyledi.

Dündar da Çukurca'da çok güzel bir sonuç aldıklarını belirtti.

"Tabi ki bu sonucu alırken Temel Bey'in Çukurca'da çok güzel işlere imza atması elimizi çok güçlendirdi." diyen Dündar, "Biz de bunu halka iyi anlattık. Çukurca'yı daha güzel yerlere taşıyacağız. Seçimi geride bıraktık. Çukurca'da biz bir aileyiz. Toplumsal huzur çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin, görevlendirme yapılan belediyenin ilçenin çehresini değiştirdiğini vurguladı.

Derin, "Sürekli nahoş terör olaylarıyla anılan ilçenin yapılan hizmetlerle algısı değişti. Hem halkımızın da bu hizmetleri görerek bakış açısı değişti." dedi.

MHP İlçe Başkanı Mehmet Selim de Cumhur İttifakı'nın ilçede seçimi kazanmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, ilçe halkına teşekkür etti.

