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  4. Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi

Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi

11.08.2024 16:37
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşliğinde Mersin'de dün açılışı gerçekleşen Çukurova Uluslararası Havalimanı'na, ilk yolcu uçağı inişini sağladı.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi

Ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurova'nın narenciyesinden esinlenilen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleriyle süslü Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda seferler başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun dün katıldığı törenle açılan havalimanına ilk inişi, 11.43'te Türk Hava Yolları'na (THY) ait İstanbul'dan havalanan "TK2462" sefer sayılı uçağı gerçekleştirdi.

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THY'nin 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin yaşatılması amacıyla "Gölbaşı" adını verdiği uçağın ardından, Pegasus Hava Yolları'nın Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde filosuna kattığı "Cumhuriyet" isimli İzmir'den kalkan "PGT3010" sefer sayılı uçağı piste iniş yaptı. (AA)Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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