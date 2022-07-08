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CUMA MESAJLARI VE HAYIRLI CUMALAR SÖZLERİ 2022! Resimli cuma mesajları ve en güzel cumanız mübarek olsun sözleri

08.07.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözleri, Müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilen cuma gününde yakınlarına, arkadaşlarına ve sevdiklerine bu günü hatırlatmak isteyen kişiler tarafından merak edildi. Resimli cuma mesajları ve en güzel cumanız mübarek olsun sözlerini için derledik. Siz de sevdiklerinize WhatsApp üzerinden bu mesajları gönderebilir, Instagram, Facebook ya da Twitter'da paylaşabilirsiniz. İşte en güzel cuma mesajları ve resimli cumanız mübarek olsun sözleri...

CUMA MESAJLARI VE HAYIRLI CUMALAR SÖZLERİ 2022! Resimli cuma mesajları ve en güzel cumanız mübarek olsun sözleri

Cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözleri, İslam alemi için önemi büyük olan Cuma gününün gelmesi sebebiyle internette araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bu hafta cuma namazı saati İstanbul'da 13:14'te Ankara'da 12:59'da, İzmir'de 13:21'de, Bursa'da ise 13:14'te olacak. Vatandaşlar cemaatle birlikte namaz kılacak. En yeni Cuma mesajları ve sözlerini sözleri merak konusu oldu. İşte Cuma mesajları ve resimli cumanız mübarek olsun sözleri...

CUMA MESAJLARI VE HAYIRLI CUMALAR SÖZLERİ 2022

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi Sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

CUMA MESAJLARI

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun…

CUMA MESAJLARI

‘Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

CUMA MESAJLARI

Ayakları şişerdi, o öpülesi ayakları. Ama bizim gibi sabahlara kadar gezmekten değil, sabaha kadar ibadet etmekten. Az yerdi, ama bizim gibi rejim yapmak için değil, fakirliği seçtiğinden. Gece gündüz ağlardı, o ağlayınca meleklerin gözleri dolardı ama bizim gibi pembe diziler yüzünden değil, mevlaya olan aşkından. Ne kadar farklıyız değil mi Allah rasülünden. Mevla bütün amellerimiz ve niyetlerimizle ona benzemeyi nasip etsin. Amin. Hayırlı cumalar.

CUMA MESAJLARI

Ramazan ayI sana bir mustu, kalbine avuntu, ruhunu karanlik ruhlarin baskisindan kurtarmaya vesile olsun…

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

CUMA MESAJLARI

Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim Dualarımızı kabul etsin..Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın İnşallah. Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin)

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

CUMA MESAJLARI

Allah’ım! Ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yolundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma.. (amin..) Hayırlı Nurlu Cumalar.

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