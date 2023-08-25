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Cuma namazı çıkışında silahlı kavga! Cami önünde birbirlerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 9 yaralı

25.08.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Çarşamba ilçesinde cuma namazı çıkışında husumetli 2 aile arasında silahlı kavga çıktı. Arazi davası nedeniyle aralarında husumet bulunan ailelerin çatıştığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Jandarma ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamaya çalışıyor. İşte detaylar...

Cuma namazı çıkışında silahlı kavga! Cami önünde birbirlerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 9 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Melik Mahallesi'nde cuma namazı sonrasında arazi davası nedeniyle husumetli olan 2 aile arasında tartışma çıktı.

Olayın bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Hasan G, Yusuf G, Burakhan G, Furkan U, Basri G, Fatih S, Nursat G, Bahanettin U, Eyüp S. ile İshak S. yaralandı.

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Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan G. yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Yusuf G, Burakhan G. ve Furkan U. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliler M.B, C.B. ve M.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

AA

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Cuma namazı Samsun cami silahlı kavga

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