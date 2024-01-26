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  4. Cuma namazı girişinde ilginç diyalog: İmamoğlu caminin merdivenlerinden dönüp bir kez daha cevap verdi

Cuma namazı girişinde ilginç diyalog: İmamoğlu caminin merdivenlerinden dönüp bir kez daha cevap verdi

26.01.2024 14:21 | Son Güncelleme:
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cuma namazına girerken bir vatandaşla aralarında ilginç bir diyalog yaşandı. İmamoğlu camiye gireceği sırada vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Karşılıklı tartışma devam ederken yoluna devam eden İmamoğlu, camiye tam girmeden önce vatandaşın "Bu yaptığın riyakarlık" tepkisine dönüp bir kez daha yanıt verdi.

İmamoğlu ile vatandaşın cuma namazı girişinde yaşadığı ilginç diyalog kameralara yansıdı. Camiye gireceği sırada vatandaşın tepki göstermesi üzerine İmamoğlu'nun "Ben camiye gittiğimi göstermem" yanıtını verdiği duyuldu.

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"NİYE GELMİYORSUN CAMİLERE, CUMALARA?"

Önce "Camiye neden geldin?" diye soran vatandaş, İmamoğlu'na "Niye gelmiyorsun?" diyerek tepki gösterdi, devamında "Geleceksin tabii. Böyle sarılacağız birbirimize" dedi.

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"BEN CAMİYE GİTTİĞİMİ GÖSTERMEM"

İmamoğlu ise buna "Ben camiye gittiğimi göstermem. Camide hava atmam birileri gibi. O Yaradan ile benim aramda" dedi.
Bunun üzerine etrafındaki kalabalıkla camiye yürümeye devam eden İmamoğlu, "Sanki ona gelip de hava atacağım camide. Ben Yaradan'a dua etmeye geliyorum, anlayamıyor" ifadelerini kullandı.

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"HACI YARADAN'A DUA ETMEYE GELDİM BEN"

Ancak İmamoğlu ile vatandaş arasındaki tartışma devam etti. İmamoğlu caminin merdivenlerine geldiği sırada vatandaş "Olmaz, olmaz" demeye devam edince İmamoğlu da tekrar dönüp "Hacı Yaradan'a dua etmeye geldim ben, başkası gibi hava atmaya değil" dedi.

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Vatandaşın bu sırada "Seninkisi şimdi riyakarlık oldu" dediği duyuldu.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Ekrem İmamoğlu Cuma namazı
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