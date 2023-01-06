HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cuma namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı!

Cuma namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı!

06.01.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı nasıl kılınır, sorusunun yanıtı 6 Ocak 2023 Cuma günü öğle namazı vaktinde camiye gidip ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cuma namazı İstanbul'da saat 13:15'te, Ankara'da 12.59'da, İzmir'de 13.22'de, Bursa'da ise 13:14'te kılınacak. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, kaç rekat? İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı...

Cuma namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı!

Cuma namazı kılınışı, bugün arama motorlarında "Cuma namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, kaç rekat?" gibi soru ve konu başlıklarıyla araştırılıyor. Camide cemaat ile kılınan farz bir namazdır. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ve cuma namazı kılınışı...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, farz namazlardan olup, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır.

Cuma namazı 10 rekattır ama nafile namazlarla birlikte 16 rekat namaz kılınır.

İlk 4 Rekat Cuma Namazının İlk Sünneti;

  • İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya),
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
  • Eller bağlanır ve namaza başlanır. (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)

1. Rekat

  • Sübhaneke okunur, Euzü-Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
  • "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.
  • Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
  • "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
  • "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat

  • Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
  • "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
    "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
  • Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,
    Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
  • "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3. Rekat

  • Besmele çekilir, Fatiha Sûresi okunur, Namaz Sûresi okunur,
  • "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
  • "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
  • "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4. Rekat

  • Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
  • "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
  • "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
  • Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,
  • Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okunur,
  • "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek ilk sünnet tamamlanır.

cuma namazı cemaat3

2 Rekat Cuma namazının farzı;

  • İlk sünnet kılındıktan ve imam minbere çıkıp oturduktan sonra, müezzin cami içinde ikinci ezanı okur. İmam hutbeyi okur ve dua eder. Daha sonra müezzin kamet getirir ve cuma namazın farzı için herkes ayağa kalkar.
  • İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama",
  • "Allahu Ekber" diyerek imam İftitah tekbiri alır, bizde kendi içimizden tekbir alırız,
  • Eller bağlanır ve namaza başlanır.

1. Rekat

  • Sübhaneke okunur, İmam Fatiha suresi ve namaz suresi okur, bizde imamı dinleriz,
  • İmam "Allahü Ekber" der ve "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.
  • Rükudan doğrulurken imam "Semi Allahü Limen Hamideh" der, tam dik durunca bizde "Rabbena Lekel Hamd" deriz,
  • İmam "Allahü Ekber" der ve iki defa "Secde"ye gidilir ve secdede üçer defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" deriz,
  • İmam "Allahü Ekber" der ve "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2. Rekat

  • İmam Fatiha suresi ve namaz suresi okur, bizde imamı dinleriz,
  • İmam "Allahü Ekber" der ve "Rüku"a eğilinir,
  • İmam "Allahü Ekber" der ve iki defa "Secde"ye gidilir,
  • "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,
  • Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okuruz,
  • İmam "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verir, bizde kendi içimizden selam vererek farzı tamamlarız.

4 Rekat Cuma namazının Son Sünneti;

  • İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının son sünnetini kılmaya),
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
  • Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)

1. Rekat

  • Sübhaneke okunur, Euzü-Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
  • "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.
  • Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
  • "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
  • "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat

  • Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
  • "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
  • "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
  • Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,
  • Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
  • "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3. Rekat

  • Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
  • "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
  • "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
  • "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4. Rekat

  • Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
  • "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
  • "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
  • Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,
  • Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okunur,
  • "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

Kılınan bu 10 rekat namaz cuma namazıdır. (4 rekat ilk sünnet, 2 rekat cumanın farzı ve 4 rekat cumanın son sünneti)

Bundan sonraki 4 rekat zuhr-i ahir namazı ve 2 rekat vaktin sünneti de nafile namazdır, isteyenler kılar. Ancak, nafile namazlarında sevabı ve kazançı çok olduğundan bunlarında kılınması önemlidir. Bu namazlardan sonra imam ve cemaatle tesbihatlar yapılması ve dualar edilmesi büyük önem taşımaktadır.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının 4 rekatı ilk sünnet, 2 rekatı farz ve 4 rekatı son sünnet olmak üzere sekiz 10 rekattan oluşur.

Resimli cuma mesajları! 6 Ocak 2023 Resimli cuma mesajları! 6 Ocak 2023
İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta? İşte il il Cuma namazı saatleri... İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta? İşte il il Cuma namazı saatleri...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yabancı paraları TL'ye takıları paraya dönüştürüyorlarYabancı paraları TL'ye takıları paraya dönüştürüyorlar
Kayınpederden gelinlerine tecavüz! 'Gelinim beni ilişkiye zorladı'Kayınpederden gelinlerine tecavüz! 'Gelinim beni ilişkiye zorladı'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "İBB'ye kayyum" açıklaması!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "İBB'ye kayyum" açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
cuma namazı kılınışı cuma namazı nasıl kılınır cuma namazı nasıl kılınır resimli diyanet

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

Sinan Ateş cinayetinde kritik gelişme! Ormana kaçmaya çalışırken yakalandı

Sinan Ateş cinayetinde kritik gelişme! Ormana kaçmaya çalışırken yakalandı

Ülkede tansiyon çok yüksek! Canlı yayında duyurdu, tüm dünya ile bağlantıları kesiliyor

Ülkede tansiyon çok yüksek! Canlı yayında duyurdu, tüm dünya ile bağlantıları kesiliyor

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.