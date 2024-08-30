Cuma namazından çıkan İmamoğlu'ndan Ali Erbaş'a 'hutbe' tepkisi: "Atatürk'ün adı yok, Allah onu ıslah etsin"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazı çıkışında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı sert sözlerle eleştirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda cuma namazındaki hutbede Atatürk'ün adının anılmadığını ifade eden İmamoğlu, "Diyanet İşleri Başkanı bu milletin milli ve manevi duygularını taşıyan bir insan değil. Siyaset yapıyor, birilerine yaranıyor. Kime yarandığını da bilmiyorum. Allah onu ıslah etsin." diye konuştu.

"ALLAH ISLAH ETSİN ONU"

İmamoğlu, "Hutbede Atatürk'ün adı yok. Bu insanlar 1912 ve 1922 yılları arasında on yıl savaştı. Yüzyıllardır gerileyen, toprakları işgal edilen bir millet, devlet ilk defa dur dedi. Dur diyen o komutan Mustafa Kemal Atatürk. Kim için dedi, bu millet için. Bu milletin yaşamı, inancı, kültürü, camisi, ezanı için... Diyanet İşleri Başkanı bu milletin milli ve manevi duygularını taşıyan bir insan değil. Siyaset yapıyor, birilerine yaranıyor. Kime yarandığını da bilmiyorum. Allah onu ıslah etsin. Hutbede yok. Ne vatanı, ne milleti, ne bayrağı ne cumhuriyeti ne de devleti temsil edemez bir Diyanet İşleri Başkanı resmen zaptetti, gasp etti. Bu milletin inancını da mahvetti. Allah ıslah etsin onu." ifadesini kullandı.