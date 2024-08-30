HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cuma namazından çıkan İmamoğlu'ndan Ali Erbaş'a 'hutbe' tepkisi: "Atatürk'ün adı yok, Allah onu ıslah etsin"

Cuma namazından çıkan İmamoğlu'ndan Ali Erbaş'a 'hutbe' tepkisi: "Atatürk'ün adı yok, Allah onu ıslah etsin"

30.08.2024 16:23
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Türkiye Narin’i konuşurken İstanbul’dan gelen bir görüntü ‘pes’ dedirtti! Saat 23.30… “Benim annem dedi ki git ablalarını bul”

Türkiye Narin’i konuşurken İstanbul’dan gelen bir görüntü ‘pes’ dedirtti! Saat 23.30… “Benim annem dedi ki git ablalarını bul”

Tarlada 1 lira markette 38 lira olunca isyan edip çuval çuval bedava dağıttı! "600 bin lira zararım var"

Tarlada 1 lira markette 38 lira olunca isyan edip çuval çuval bedava dağıttı! "600 bin lira zararım var"

Hastanın gözünde canlı kene çıktı

Hastanın gözünde canlı kene çıktı

İçerik devam ediyor
30.08.2024 16:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'e yer verilmemesine tepki gösterdi. Cuma namazı çıkışında yanındakilerle konuşan İmamoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştirerek "Hutbede Atatürk'ün adı yok. Bu insanlar 1912 ve 1922 yılları arasında on yıl savaştı. Diyanet İşleri Başkanı bu milletin milli ve manevi duygularını taşıyan bir insan değil. Allah onu ıslah etsin." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazı çıkışında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı sert sözlerle eleştirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda cuma namazındaki hutbede Atatürk'ün adının anılmadığını ifade eden İmamoğlu, "Diyanet İşleri Başkanı bu milletin milli ve manevi duygularını taşıyan bir insan değil. Siyaset yapıyor, birilerine yaranıyor. Kime yarandığını da bilmiyorum. Allah onu ıslah etsin." diye konuştu.

"ALLAH ISLAH ETSİN ONU"

İmamoğlu, "Hutbede Atatürk'ün adı yok. Bu insanlar 1912 ve 1922 yılları arasında on yıl savaştı. Yüzyıllardır gerileyen, toprakları işgal edilen bir millet, devlet ilk defa dur dedi. Dur diyen o komutan Mustafa Kemal Atatürk. Kim için dedi, bu millet için. Bu milletin yaşamı, inancı, kültürü, camisi, ezanı için... Diyanet İşleri Başkanı bu milletin milli ve manevi duygularını taşıyan bir insan değil. Siyaset yapıyor, birilerine yaranıyor. Kime yarandığını da bilmiyorum. Allah onu ıslah etsin. Hutbede yok. Ne vatanı, ne milleti, ne bayrağı ne cumhuriyeti ne de devleti temsil edemez bir Diyanet İşleri Başkanı resmen zaptetti, gasp etti. Bu milletin inancını da mahvetti. Allah ıslah etsin onu." ifadesini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Diyanet İşleri Başkanlığı
En Çok Okunan Haberler
UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! İşte temsilcilerimizin rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! İşte temsilcilerimizin rakipleri

Emeklilik sistemi değişiyor! AK Parti'den yeni açıklama geldi

Emeklilik sistemi değişiyor! AK Parti'den yeni açıklama geldi

Anıtkabir'deki törene de katılmamıştı! Bakan Yerlikaya'ya yüklendi: Burası babasının yeri değil

Anıtkabir'deki törene de katılmamıştı! Bakan Yerlikaya'ya yüklendi: Burası babasının yeri değil

Zafer Bayramı'nda gazileri küplere bindiren görüntü

Zafer Bayramı'nda gazileri küplere bindiren görüntü

15 yaşındaki yeğenini yıllarca taciz eden sapık! Sosyal medya ayağa kalktı

15 yaşındaki yeğenini yıllarca taciz eden sapık! Sosyal medya ayağa kalktı

Kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ'cüden itiraf geldi

Kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ'cüden itiraf geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.