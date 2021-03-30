Cumartesi günü sokağa çıkmak yasaklandı mı? Hafta sonu dışarı çıkmak yasak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı tarafından illerin koronavirüs vaka sayılarına göre belirlenen risk haritasındaki güncel durumu paylaştı. Normalleşmeye yönelik atılan adımların ardından Türkiye'de 58 şehir çok yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasaklarının akıbeti ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu dışarı çıkmak yasak mı? İşte, detaylar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Türkiye genelinde hafta içi 21:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21:00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05:00'de bitecek.

Yüksek risk grubunda olan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21:00-Cumartesi 05:00 saatleri arası ile Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05:00'de bitecek şekilde uygulanacak.