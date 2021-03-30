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Cumartesi günü sokağa çıkmak yasaklandı mı? Hafta sonu dışarı çıkmak yasak mı?

30.03.2021 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumartesi günü sokağa çıkmak yasağının olup olmadığı gündemin en çok merak edilen sorularından biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklama sonrası vatandaşlar Cumartesi sokağa çıkmak yasaklandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Vakaların artışı nedeni ile koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar yeniden düzenlendi. İşte, ayrıntılar...

Cumartesi günü sokağa çıkmak yasaklandı mı? Hafta sonu dışarı çıkmak yasak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı tarafından illerin koronavirüs vaka sayılarına göre belirlenen risk haritasındaki güncel durumu paylaştı. Normalleşmeye yönelik atılan adımların ardından Türkiye'de 58 şehir çok yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasaklarının akıbeti ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu dışarı çıkmak yasak mı? İşte, detaylar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Türkiye genelinde hafta içi 21:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21:00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05:00'de bitecek.

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Yüksek risk grubunda olan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21:00-Cumartesi 05:00 saatleri arası ile Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05:00'de bitecek şekilde uygulanacak.

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta 21:00-05:00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek.

İLLERİN KORONAVİRÜS RİSK DURUMU

Koronavirüs risk haritasında kırmızı renge dönen iller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak oldu.

Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak,orta riskli (sarı) iller grubuna girerken, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.


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