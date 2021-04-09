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Cumartesi pazar AVM'ler açık mı? Hafta sonu AVM'ler çalışıyor mu?

09.04.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salgının önüne geçmek için hayata geçirilen kısıtlamalar kapsamında tüm illerde sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi de dahil iki güne çıkarıldı. Hafta içi normal çalışma saatlerinde faaliyetlerini sürdüren AVM’ler, cumartesi ve pazar günü kapalı olacak.

Cumartesi pazar AVM'ler açık mı? Hafta sonu AVM'ler çalışıyor mu?

Market, bakkal, manav, fırın gibi işletmeler, belli saatlerde çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlar, hafta sonu cumartesi ve pazar günleri evlerinin yakınlarındaki market, bakkal, manav ve fırın gibi işletmelere araba kullanmamak, yürüyerek gitmek şartıyla alışverişlerini yapabiliyor. Ancak AVM’ler kapalı olacak. AVM içerisindeki bazı marketler çalışmalarını sürdürecek.  

AVM’LER CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cumartesi ve pazar günü AVM’ler kapalı olacak. Ancak bazı AVM’lerdeki marketler açık olacak. AVM içindeki eczaneler de nöbetçi ise açık olacak.

AVM ÇALIŞANLARI HAFTA SONU İZİNLİ Mİ?

AVM'lerin kapalı olmasıyla AVM çalışanları da doğrudan izinli sayılacak.
Türkiye genelinde her 100 bin kişide Şırnak 23,43 ile en düşük, Samsun ise 678,72 ile en yüksek Covid-19 vakasına sahip il olarak kayda geçti.

Her 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller, İstanbul, Samsun, Çanakkale, ve Kırklareli; en az koronavirüs vakası görülen iller ise Hakkari, Şırnak, Van, Şanlıurfa ve Bitlis olarak açıklandı.

İllerin her 100 bin kişide haftalık (27 Mart-2 Nisan) Covid-19 vaka sayısı şöyle:

"Bitlis (47,29), Mardin (48,91), Uşak (84,72), Burdur (92,85), Batman (57,39), Diyarbakır (60,05), Şanlıurfa (40,7), Van (42,55), Şırnak (23,43), Hakkari (36,72), Siirt (50,74), Muş (54,49), Hatay (132,95), Ağrı (121,96), Mersin (122,17), Aydın (153,16), Afyonkarahisar (153,21), Adana (111,26), Kahramanmaraş (112,83), Denizli (94,15), Kars (106,34), Bingöl (124,57), Elazığ (153,92), Isparta (157,39), Kırşehir (158), Artvin (164,6), Kütahya (190,57), Manisa (139,04), Muğla (146,59), Sivas (164,97), Tunceli (170,18), Gaziantep (171,86), Antalya (190,44), Düzce (217,85), İzmir (218,88), Iğdır (225,52), Zonguldak (205,85), Karaman (196,53), Karabük (202,78), Kırıkkale (179,76), Ardahan (185,11), Bursa (260,43), Ankara (272,79), Bolu (287,8), Çankırı (305,57), Kayseri (315,94), Gümüşhane (206,07), Nevşehir (209,53), Erzurum (245,16), Aksaray (257,91), Bilecik (340,62), Trabzon (353,49), Eskişehir (358,9), Sinop (360,34), Osmaniye (316,47), Adıyaman (230,69), Bartın (232,69), Yozgat (234,55), Niğde (239,18), Sakarya (241,98), Bayburt (244,17), Tekirdağ (409,13), Konya (426,17), Balıkesir (430,63), Amasya (370,5), Erzincan (321,2), Çorum (322,56), Tokat (334,86), Edirne (409,06), Kırklareli (518,33), Çanakkale (546,77), Yalova (564,03), Kocaeli (371,11), Malatya (373,87), Kilis (385,88), Rize (404,81), Kastamonu (453), Ordu (459,94), Giresun (503,88), İstanbul (591,45), Samsun (678,72)."


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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