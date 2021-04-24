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Cumartesi Pazar marketler kaça kadar açık? İşte haftasonu market çalışma saatleri...

24.04.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vakalarının artışıyla beraber marketlerin çalışma saatleri de yeniden güncellendi. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği saatlerde vatandaşlar, temel ihtiyaçları için marketlerin çalışma durumunu merak edip araştırıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre, marketler hafta sonu yalnızca belirli saatler içerisinde faaliyet gösterecek. Peki Cumartesi Pazar marketler kaça kadar açık? İşte haftasonu market çalışma saatleri...

Cumartesi Pazar marketler kaça kadar açık? İşte haftasonu market çalışma saatleri...

Vaka oranlarının yükselmesiyle birlikte marketlerin çalışma saatleri de tekrardan güncellendi. Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla marketlerin çalışma saatlerini sorgulamaya başladı. Peki İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre Cumartesi Pazar marketler kaça kadar açık?

CUMARTESİ PAZAR MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK? HAFTASONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ...

23,24,25 Nisan'da marketlerin açılış ve kapanış saatleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belirlendi. Yapılan açıklamalara göre bu hafta sonu yasağı dün saat 19.00'da başladı. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Hafta sonu 10.00 ve 17.00 saatlerinde açık olan market, bakkal, kasap, manav ve kuru yemişçi ile şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir ayın şekilde uygulanacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının yayınladığı "Kısmi Kapanma" konulu genelge doğrultusunda şehirdeki AVM ve zincir marketlerin 17.30'da, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nın 17.00'de faaliyetlerini sonlandıracağını, Ramazan ayı süresince Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve sanayi tesislerinde ise 1. vardiyanın 17.00'de sonlanacağı duyurdu.

MARKETLER HAFTA İÇİ KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Daha önce yayınlanmış olan genelge içerisinde, ‘Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.’ denildi. Konuyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yapmış olduğu açıklamada zincir marketlerin İstanbul’da saat 17.30’da faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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