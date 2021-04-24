Cumartesi Pazar marketler kaça kadar açık? İşte haftasonu market çalışma saatleri...

Vaka oranlarının yükselmesiyle birlikte marketlerin çalışma saatleri de tekrardan güncellendi. Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla marketlerin çalışma saatlerini sorgulamaya başladı. Peki İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre Cumartesi Pazar marketler kaça kadar açık?

CUMARTESİ PAZAR MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK? HAFTASONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ...

23,24,25 Nisan'da marketlerin açılış ve kapanış saatleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belirlendi. Yapılan açıklamalara göre bu hafta sonu yasağı dün saat 19.00'da başladı. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Hafta sonu 10.00 ve 17.00 saatlerinde açık olan market, bakkal, kasap, manav ve kuru yemişçi ile şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir ayın şekilde uygulanacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının yayınladığı "Kısmi Kapanma" konulu genelge doğrultusunda şehirdeki AVM ve zincir marketlerin 17.30'da, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nın 17.00'de faaliyetlerini sonlandıracağını, Ramazan ayı süresince Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve sanayi tesislerinde ise 1. vardiyanın 17.00'de sonlanacağı duyurdu.