Cumartesi tam gün yasak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgınında yeni kararlar alınmaya devam edilirken, 1 Haziran 2021 tarihinde normalleşme döneminde ikinci kademeye geçilmişti. Vatandaşların merakla beklediği yeni genelgenin yayınlanmasının ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı soruları araştırılmaya başlandı. Peki Cumartesi tam gün yasak mı?

CUMARTESİ TAM GÜN YASAK MI? HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

17 Mayıs tarihinde sona eren tam kapanma döneminin ardından vaka sayılarında önemli oranda bir düşüş yaşanmıştı. Bu düşüşün ardından kademeli normalleşme sürecine geçilmişti. Kademeli normalleşme döneminde ikinci aşamaya 1 Haziran 2021 tarihinde geçildi. Hafta sonu sokak kısıtlamaları ile ilgili 1 Haziran sonrası son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haftanın başında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısında sokak yasağı saatleri ile ilgili detaylar da konuşuldu ve yayınlanan genelge ile kamuoyuna açıklandı.

1 Haziran'da yayınlanan yeni genelge ile hafta sonu sokak kısıtlaması uygulaması 1 güne düşürüldü. Sokağa çıkma yasağı uygulaması hafta sonları yalnızca Pazar günü tam gün şeklinde uygulanmaya devam edecek. Cumartesi günleri ise saat 22:00’ye dek sokağa çıkma yasağı bulunmayacak.