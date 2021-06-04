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Cumartesi tam gün yasak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

04.06.2021 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz seneden bu yana süren koronavirüs pandemisinde yeni kararlar alınmaya devam ediliyor. 1 Haziran 2021 tarihinde başlayan normalleşme dönemi için vatandaşların merakla beklediği yeni genelge yayınlanmıştı. Vatandaşlar yayınlanan yeni genelgenin ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı sorularını merak ediyor. Peki Cumartesi tam gün yasak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? İşte yanıtı...

Cumartesi tam gün yasak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgınında yeni kararlar alınmaya devam edilirken, 1 Haziran 2021 tarihinde normalleşme döneminde ikinci kademeye geçilmişti. Vatandaşların merakla beklediği yeni genelgenin yayınlanmasının ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı soruları araştırılmaya başlandı. Peki Cumartesi tam gün yasak mı?

CUMARTESİ TAM GÜN YASAK MI? HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

17 Mayıs tarihinde sona eren tam kapanma döneminin ardından vaka sayılarında önemli oranda bir düşüş yaşanmıştı. Bu düşüşün ardından kademeli normalleşme sürecine geçilmişti. Kademeli normalleşme döneminde ikinci aşamaya 1 Haziran 2021 tarihinde geçildi. Hafta sonu sokak kısıtlamaları ile ilgili 1 Haziran sonrası son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haftanın başında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısında sokak yasağı saatleri ile ilgili detaylar da konuşuldu ve yayınlanan genelge ile kamuoyuna açıklandı.

1 Haziran'da yayınlanan yeni genelge ile hafta sonu sokak kısıtlaması uygulaması 1 güne düşürüldü. Sokağa çıkma yasağı uygulaması hafta sonları yalnızca Pazar günü tam gün şeklinde uygulanmaya devam edecek. Cumartesi günleri ise saat 22:00’ye dek sokağa çıkma yasağı bulunmayacak.

Söz konusu yeni genelgenin ilgili maddesinde sokağa çıkma gün ve saatleri hakkında şu cümleler yer aldı;

"Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - 05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır."

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