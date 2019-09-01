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Cumhrubaşkanı Erdoğan: İBB Başkanı Diyarbakır'da kimlerle, neyi konuşuyor?

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.09.2019 17:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretlerine tepki gösterdi. Erdoğan, "İstanbul Belediye Başkanı, Diyarbakır'da teröre bulaşmış olanlarla dirsek temasında. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Diyarbakır'da kimlerle neyi konuşuyor?" ifadelerini kullandı.

Cumhrubaşkanı Erdoğan: İBB Başkanı Diyarbakır'da kimlerle, neyi konuşuyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya'da toplu açılış töreninde konuştu. Konuşmasında CHP'li belediyeleri eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretlerine tepki gösterdi.

"CHP'Lİ BELEDİYELER SÖZLERİNİ TUTMADILAR, BİZİM DE YAPACAKLARIMIZ VAR"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

"Biliyorsunuz son seçim kampanyası dönemi boyunca CHP'li belediye başkan adayları ve başlarındaki genel başkanları her konuda attılar tuttular. Her şeyi bedava yapmaktan, belediyelerinden ve iştiraklerinden hiçbir işçi çıkartmayacağına kadar vermedik söz bırakmadılar. Ne oldu? Şu anda çıkarıyorlar. Tabii ki bütün bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var. Üstelik ne diyordu Bay Kemal, 'namus sözü 'diyordu. Bir de bunu katmerlediler. Bu adaylardan bazıları seçimi kazandığında da ahali bu vaatlerin yerine getirilmesini bekledi. CHP'liler önce böyle bir sözümüz yok diyerek inkar yoluna gittiler. Bunları CHP kampanyası yapan ajansa sorun dediler. İşleri güçleri yalan.

İstanbul'u sel götürüyor başkan ortada yok. Adana'da Mersin'de İzmir'de Aydın'da Muğla'da pek çok yerde olup bitenleri anlatmıyorum. Karşımızda hiçbir sözün ardında duramayan bir parti ve ekibi duruyor. Kardeşlerim, böyle ne sözü ne belgenin hatta ne de namus üzerine edilen yeminlerin bunların meşrebinde bir hükmü olmadığını da görmüş olduk. Demek ki seçim döneminde bir tiyatro oynamışlar.

"İBB BAŞKANI, DİYARBAKIR'DA KİMLERLE NEYİ KONUŞUYOR?"

Kamuoyundan gizlemek için köşe bucak kaçındıkları sözleri aynen yerine getiriyorum. İstanbul Belediye Başkanı Diyarbakır'da kimlerle neyi konuşuyor? Teröre bulaşmış olanlarla bir arada. Her fırsatta bir araya geliyorlar. Bununla da kalmayıp bölücü terör örgütüyle ilişkileri yüzünden görevden alınanların yanına koşup onlara destek veriyorlar. Terör örgütüne tavır koyamayanlarla, darbe girişiminin faillerini lanetlemeyenden belediye başkanı olmaz. İnşallah en kısa sürede gerçek yüzleri ortaya çıktığında milletten gereken cevabı alacaklar.

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