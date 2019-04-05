"Cumhur İttifakı güven tazeledi"

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aldığı oy oranı ile güven tazelediğini söyledi. AK Parti İl Başkanlığında 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin değerlendirilmesi sebebiyle düzenlenen basın toplantısına Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu ve Selami Altınok, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, diğer ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Akdağ, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerinde alınan yüzde 52 civarındaki oy oranına ulaştığını ifade etti. Son seçimler ile Cumhur İttifakı'nın güven tazelediğini dile getiren Akdağ, "Cumhur İttifakı diğer partilere ve bunları destekleyen örgütlere, dış güçlere ve ekonomide Türkiye'nin üzerine gelinmesine rağmen mükemmel bir güven tazeledi." dedi. Akdağ, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen'in kazandığı Erzurum'da da artık uzun süreli seçimsiz bir hizmet sürecinin başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim için seçim demek hizmet fırsatı, millete hizmet edecek imkanı elde edecek olmak demektir. Bütün Erzurumlu hemşehrilerimize hususen teşekkür ediyorum. 17 senedir AK Partimiz kurulduğu günden bugüne hep yanımızda durdular, en dar, en zor zamanlarda Erzurum bayrağı hep önde taşıdı, bu sefer de bayrağı önde taşıyan şehirlerden oldu. Şimdi Türkiye'nin önünde sayın Cumhurbaşkanımızın 4,5 yıla yakın bir hizmet dönemi var, bu dönemi parlak bir dönem olarak tarihe geçeğine inanıyorum." - "Vatandaşımız ne demişse o olacak" Akdağ, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası İstanbul'da belediye başkanlığına ilişkin yaşanan duruma da değinerek, "İstanbul'daki hadiseyi takip ediyorsunuz. Burada CHP'nin adayının hukukun ortaya koyacağı sonucu beklemeden bir telaş içerisine girmiş olmasını, bütün Türk halkanın takdirlerine sunmak isterim. Gerçekten korkunç bir telaş var. Halbuki beklemek lazım, hukuki süreç devam ediyor. İl ve ilçe seçim kurulları, Yüksek Seçim Kurulu ve vatandaşımız İstanbul'da ne demişse elbette o olacak ama süreci beklemek lazım." şeklinde konuştu.