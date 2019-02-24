"Cumhur İttifakı inşallah mezara kadar sürecektir"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhur İttifakı'nı, 15 Temmuz gecesi bu vatan için, bu devlet, millet, bayrak için canını, kanını feda edenler birlikte kurmuştur. İnşallah bu birliktelik, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mezara kadar sürecektir." dedi.

Kurum, partisince, Seydişehir Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında, meclis üyelerinin de belediye başkanları kadar önemli olduğunu, her meclis üyesinin ilçesi ve şehri için faydalı işler yapması gerektiğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın kutlu bir ittifak olduğunu belirten Kurum, "Bu ittifak içerisinde belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz bir arada vatandaşlarımıza her türlü hizmeti yapacaklardır." ifadesini kullandı.

Kurum, şehir şehir gezerek vatandaşların ihtiyaçlarını tespit ettiklerini dile getirerek, "Şehirlerin bu ihtiyaçlarını Bakanlığımız, ilgili genel müdürlüklerimiz, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğümüzle, İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla, belediye başkanlarımızla karar veriyoruz ve bu projeleri ilgili başkanlıklar ve genel müdürlükler eliyle yürütüyoruz." diye konuştu.