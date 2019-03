İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Konstantinopolis diye bir yer yoktur. Bununla birlikte Kürdistan diye bir yer de asla olamayacaktır. İstanbul, Müslüman Türk milletinin namus timsalidir, hilalimizin şerefidir. Hiçbir müstevli emel ve hedef bu aziz kentimize musallat olmaya cüret ve cesaret edemeyecektir." dedi.

Bahçeli, Yenikapı Meydanı'nda Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi"nde yaptığı konuşmada, gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan İstanbul'un bugün muhteşem olduğunu ve tarih yazdığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın 3. ortak mitingi vesilesiyle bir kez daha Yenikapı mucizesine imza atıldığını dile getiren Bahçeli, "İstanbul'da yeniden diriliş ve yükselişin müjdesini veriyorsunuz. Allah nazarlardan esirgesin. Yenikapı adeta uçsuz bucaksız gelincik tarlası olmuş, çağlıyor. Al bayrağa bürünmüş, pırıl pırıl parlıyor. 7 Ağustos 2016'dan tam 960 gün sonra 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsünden 983 gün sonra Yenikapı'da muhteşem bir heyecan ve milli bir coşkunun bayraktarlığını yapıyorsunuz. Ne mutlu sizlere, ne mutlu İstanbul'da 'birim, iriyim, diriyim, Türkiyem' diyen cesur yüreklere. İstanbul'u fetheden mübarek irade sizler gibi şanlıydı. İstanbul'da Türk milletinin mührünü vuran kutlu ecdadımız, sizler gibi korkusuz ve kahramandı. İstanbul'da yaşayan her insanımıza, Yenikapı'yı tıklım tıklım dolduran her kardeşimize, her güzel evladına şükranlarımı sunuyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum." diye konuştu.