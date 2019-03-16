Cumhur İttifakı'nın İzmir mitingine doğru

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yarın İzmir'de düzenlenecek Cumhur İttifakı ortak mitingine ilişkin, "Yarın İzmir’in tarihinde çok önemli günlerden birini yaşayacağız" dedi.

Dağ, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile Gündoğdu Meydanı'ndaki miting alanında devam eden hazırlıkları inceledi.

Gazetecilere burada açıklama yapan Dağ, Gündoğdu Meydanı'nın birçok mitinge ev sahipliği yaptığını ancak yarınki mitingin çok önemli olduğunu belirtti. Dağ, Cumhur İttifakı'nın iki liderinin birlikte katılacağı ilk mitingin yarın olacağına dikkati çekti.

Dağ, "Yarın İzmir’in tarihinde çok önemli günlerden birini yaşayacağız. Tüm Türkiye'nin gözü iki liderin birlikte katılacağı mitingin yapılacağı bu meydanda olacak. Bunun bilinciyle il başkanlığımız koordinesinde teşkilatımız çalışmalarını tamamladı." diye konuştu.