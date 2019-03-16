Cumhur İttifakı'nın İzmir mitingine doğru

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yarın İzmir'de düzenlenecek Cumhur İttifakı ortak mitingine ilişkin, "Yarın İzmir’in tarihinde çok önemli günlerden birini yaşayacağız" dedi.
Dağ, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile Gündoğdu Meydanı'ndaki miting alanında devam eden hazırlıkları inceledi.
Gazetecilere burada açıklama yapan Dağ, Gündoğdu Meydanı'nın birçok mitinge ev sahipliği yaptığını ancak yarınki mitingin çok önemli olduğunu belirtti. Dağ, Cumhur İttifakı'nın iki liderinin birlikte katılacağı ilk mitingin yarın olacağına dikkati çekti.
Dağ, "Yarın İzmir’in tarihinde çok önemli günlerden birini yaşayacağız. Tüm Türkiye'nin gözü iki liderin birlikte katılacağı mitingin yapılacağı bu meydanda olacak. Bunun bilinciyle il başkanlığımız koordinesinde teşkilatımız çalışmalarını tamamladı." diye konuştu.
İzmir'de rakip ittifakın kentin sosyolojisine tamamen ters politika ürettiğini savunan Dağ, şu değerlendirmede bulundu:
"Rakip ittifak, İzmir’in kendi öz değerleri ve hassasiyetlerine aykırı hareket eden bir aday belirleme süreci yaşadı. Bizim sahada yaptığımız çalışmalar neticesinde İzmir’de her tabandan, CHP, İyi Parti, AK Parti, MHP ve hatta HDP'den çok sayıda seçmenin 31 Mart'ta tercihini İzmir'den yana kullanacağını gördük. Tercihlerini inanıyoruz ki İzmir'e ve 30 ilçenin tamamına hizmetten yana kullanacaklar."
- "İzmir'in en kalabalık mitingini hedefliyoruz"
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de İzmir'deki Cumhur İttifakı mitinginin Türkiye'ye güzel bir mesaj olacağını düşündüğünü belirtti.
İzmir'in belli partilerin kalesi olmadığının yarın görüleceğini ifade eden Şengül, "Sadece AK Parti ve MHP'ye gönül verenler değil tüm siyasi partilerden İzmirlileri mitingimize bekliyoruz. İzmirliler sahada bize karşı büyük bir güven duyuyorlar ve teveccüh gösteriyorlar. Bunu yarın iki liderimizle beraber tüm Türkiye’ye de göstermiş olacağız. Hedefimiz şimdiye kadar İzmir’de yapılmış en kalabalık ve coşkulu mitingi yapmak." ifadesini kullandı.