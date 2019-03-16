HABER

Cumhur İttifakı'nın İzmir mitingine doğru

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 13:59 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Yarın İzmir’in tarihinde çok önemli günlerden birini yaşayacağız"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yarın İzmir'de düzenlenecek Cumhur İttifakı ortak mitingine ilişkin, "Yarın İzmir’in tarihinde çok önemli günlerden birini yaşayacağız" dedi.

Dağ, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile Gündoğdu Meydanı'ndaki miting alanında devam eden hazırlıkları inceledi.

Gazetecilere burada açıklama yapan Dağ, Gündoğdu Meydanı'nın birçok mitinge ev sahipliği yaptığını ancak yarınki mitingin çok önemli olduğunu belirtti. Dağ, Cumhur İttifakı'nın iki liderinin birlikte katılacağı ilk mitingin yarın olacağına dikkati çekti.

Dağ, "Yarın İzmir’in tarihinde çok önemli günlerden birini yaşayacağız. Tüm Türkiye'nin gözü iki liderin birlikte katılacağı mitingin yapılacağı bu meydanda olacak. Bunun bilinciyle il başkanlığımız koordinesinde teşkilatımız çalışmalarını tamamladı." diye konuştu.

İzmir'de rakip ittifakın kentin sosyolojisine tamamen ters politika ürettiğini savunan Dağ, şu değerlendirmede bulundu:

"Rakip ittifak, İzmir’in kendi öz değerleri ve hassasiyetlerine aykırı hareket eden bir aday belirleme süreci yaşadı. Bizim sahada yaptığımız çalışmalar neticesinde İzmir’de her tabandan, CHP, İyi Parti, AK Parti, MHP ve hatta HDP'den çok sayıda seçmenin 31 Mart'ta tercihini İzmir'den yana kullanacağını gördük. Tercihlerini inanıyoruz ki İzmir'e ve 30 ilçenin tamamına hizmetten yana kullanacaklar."

- "İzmir'in en kalabalık mitingini hedefliyoruz"

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de İzmir'deki Cumhur İttifakı mitinginin Türkiye'ye güzel bir mesaj olacağını düşündüğünü belirtti.

İzmir'in belli partilerin kalesi olmadığının yarın görüleceğini ifade eden Şengül, "Sadece AK Parti ve MHP'ye gönül verenler değil tüm siyasi partilerden İzmirlileri mitingimize bekliyoruz. İzmirliler sahada bize karşı büyük bir güven duyuyorlar ve teveccüh gösteriyorlar. Bunu yarın iki liderimizle beraber tüm Türkiye’ye de göstermiş olacağız. Hedefimiz şimdiye kadar İzmir’de yapılmış en kalabalık ve coşkulu mitingi yapmak." ifadesini kullandı.

Müge Anlı'da skandal olay! Cinayetin azmettiricisi ünlü biri!Müge Anlı'da skandal olay! Cinayetin azmettiricisi ünlü biri!
AK Partili Dağ: Türkiye, İzmir mitingini takip edecekAK Partili Dağ: Türkiye, İzmir mitingini takip edecek
Bakan Gül: Terörün dini olmaz, dinin terörü olmazBakan Gül: Terörün dini olmaz, dinin terörü olmaz
Anahtar Kelimeler:
ak parti Aydın Şengül cumhur ittifakı hamza dağ izmir mitingi MHP Semih Yalçın veysel şahin

En Çok Okunan Haberler

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

İbrahim Kalın'dan sert açıklama: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.