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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan İmamoğlu'na ağır ifadeler! Canlı yayındaki gerginlik sosyal medyada devam etti

29.12.2023 08:35 | Son Güncelleme:
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam konuk olduğu canlı yayındaki kısa süreli gerginlik, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın İmamoğlu'na yönelik ağır sözleriyle hem devam etti hem ekranlar dışına taştı. İmamoğlu'nun TOKİ Başkanı Ömer Bulut hakkındaki ifadelerine yanıt olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, "cüce" ve "kıt beyinli" gibi ağır ifadeler kullandığı bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan İmamoğlu'na ağır ifadeler! Canlı yayındaki gerginlik sosyal medyada devam etti

İBB Başkanı olması kadar siyaset sahnesindeki söylemleriyle de adından söz ettiren Ekrem İmamoğlu dün akşam canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konu TOKİ'den açıldığında İmamoğlu'nun eleştirilerine karşılık TOKİ Başkanı Ömer Bulut canlı yayına bağlanmak istedi ancak format gereği müsaade edilmedi.

İMAMOĞLU: İŞİNE BAKSIN, BENİM MUHATABIM DEĞİL

Sunucu Senem Toluay Ilgaz'ın Bulut'un programın formatı gereği yayına alınamayacağını ancak kanalın kendisine her zaman açık olduğunu belirtmesinin ardından İmamoğlu söz aldı. "Benim muhatabım TOKİ değil" diyen İmamoğlu, Bulut için de "İşini görsün, işine baksın" dedi.

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Sunucu bağlanmak isteyen kişiyi söyledi, İmamoğlu tepki gösterdi Sunucu bağlanmak isteyen kişiyi söyledi, İmamoğlu tepki gösterdi

"MÜPTEZEL, KİBİR ABİDESİ, KIT BEYİNLİ..."

İmamoğlu'nun bu sözleri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ı hayli kızdırdı. Sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun o yanıtının olduğu kesiti paylaşan Saral, ağır ifadeler kullandığı paylaşımına şu notu düştü:

"Sen,TOKİ Başkanının ne muhatabı olabilirsin ne de tırnağı...Kibir abidesi cüce,kıt beyinli,Trabzon'un yüz karası müptezel!"

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Ekrem İmamoğlu
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