Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan İmamoğlu'na ağır ifadeler! Canlı yayındaki gerginlik sosyal medyada devam etti

İBB Başkanı olması kadar siyaset sahnesindeki söylemleriyle de adından söz ettiren Ekrem İmamoğlu dün akşam canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konu TOKİ'den açıldığında İmamoğlu'nun eleştirilerine karşılık TOKİ Başkanı Ömer Bulut canlı yayına bağlanmak istedi ancak format gereği müsaade edilmedi.

İMAMOĞLU: İŞİNE BAKSIN, BENİM MUHATABIM DEĞİL

Sunucu Senem Toluay Ilgaz'ın Bulut'un programın formatı gereği yayına alınamayacağını ancak kanalın kendisine her zaman açık olduğunu belirtmesinin ardından İmamoğlu söz aldı. "Benim muhatabım TOKİ değil" diyen İmamoğlu, Bulut için de "İşini görsün, işine baksın" dedi.

"MÜPTEZEL, KİBİR ABİDESİ, KIT BEYİNLİ..."

İmamoğlu'nun bu sözleri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ı hayli kızdırdı. Sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun o yanıtının olduğu kesiti paylaşan Saral, ağır ifadeler kullandığı paylaşımına şu notu düştü:

"Sen,TOKİ Başkanının ne muhatabı olabilirsin ne de tırnağı...Kibir abidesi cüce,kıt beyinli,Trabzon'un yüz karası müptezel!"