Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'ü işaret etti! "Artık nüfusumuz 85 milyon olmayacak" diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Diyorlar ki AK Parti'de gençlik yok. Sizlerin şu dinamizminize şahit olup da gururlanmamak mümkün mü? Rabbime bana sizler gibi yol ve dava arkadaşı verdiği için bir kez daha hamd ediyorum. Gençlerimizle vakit geçirmenin benim için her zaman yeri ayrı oldu. 40 seneyi aşan siyasi hayatım boyunca hep gençlerle yol yürüdüm. Türkiye'yi karış karış dolaşırken özellikle gençlerimizle bir araya gelmeye önem veriyorum. Biliyorsunuz geçen hafta Mardin'deykik. Tıpkı buradaki gibi gençlerimizin coşkusuna ortak olduk. Diyarbakır'da, Konya'da, Samsun'da, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te ve daha nice ilimizde gençlerimizle aynen böyle sohbet yaptık.

"TÜM GENÇLERE UMUT OLDUK"

Birileri gençlere sürekli karamsarlık aşılarken biz hiçbir ayrım yapmaksızın tüm gençlere umut olduk. Gençlerimizin duyguları üzerinden siyasi saltanatlarını sürdürmek isteyenlere inat biz her alanda gençlerimizin önünü açtık. Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka hiçbir icraat yapmazken biz hizmet üretmeye devam ettik. Biz gittiğimiz şehirlerde kardeşlerimizin sofralarına misafir olduk. Bu toplantılarımızda gençlerimizle beraber sohbetler ettik.

Birileri FETÖ'cülerle hamburger yemek için 10 bin kilometre uzağa gidiyorken, biz cağ kebabı yedik.

Gençlerimizin hayallerini, umutlarını dinleme fırsatı bulduk. Gördüğümüz manzara şudur, Türkiye'nin alfabedeki bir iki harfe hapsedilemeyecek kadar özgün bir gençliği var. Türkiye'nin ülkemizle birlikte dünyanı da yakından takip eden ufku geniş bir gençliği var. Türkiye'nin tarihinden, kültüründen beslenen özgüven sahibi bir gençliği var. Sizlere baktıkça çok daha fazlasına sahip bir gençlik görüyorum.

"SON 20 YILDA NE YAPTIYSAK TÜRKİYE'Yİ BUGÜNLERE HAZIRLAMAK İÇİN YAPTIK"

Türkiye'yi 2053 vizyonuyla buluşturacak, ardından 2071 yeni nesillerin eline emanet edecek olan kuşaklar sizlersiniz. Gençler şunu aklınızdan çıkarmayın. Bizim 20 yıldır sürdürdüğümüz mücadeleye siz sahip çıkacaksınız. Yıllardır gururla taşıdığımız millete hizmet bayrağını sizler devralacak ve yükselteceksiniz. Son 20 yılda ne yaptıysak Türkiye'yi bugünlere hazırlamak için yaptık. Önce hayal kurduk. Sonra bu hayalleri hedefler haline getirdik. Ardından da hedeflerimizi tek tek gerçeğe dönüştürdük.

Gençler unutmayın iman varsa imkan da vardır inancıyla ülkemizin potansiyelini en üst düzeyde değerlendirmeye çalıştık. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda bizden önce yapılanları 5'e, 10'a, 15'e katlayan işlere imza attık. Üniversite sayısını 76'dan 208'e yükselterek yükseköğretimi bir ayrıcalık olmaktan çıkardık. Bu kapsamda şehrimize ikinci bir devlet üniversitesi olarak Erzurum Teknik Üniversitesi'ni kazandırdık.

Bay Kemal ne diyor? 1 senede bütün yurt sorunlarını çözermiş. Ya senin 11 tane büyükşehrin var. Oralarda kaç tane yurt yaptınız? Şu anda sadece Erzurum'da 19 bin kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları yaptık. Bay Kemal, altılı masa, göreve geldiğimizde burs neydi? 45 liraydı. 45 liradan aldık, yılbaşından itibaren lisans öğrencileri için 1250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liraya çıkardık. Gençler asgari ücret ne oldu? 8 bin 506 lira oldu. Temmuz ayında hayata geçirdiğimiz düzenlemeyle toplam 3,3 milyon öğrencimizi 27 milyar liralık maddi külfetten kurtardık. Çok daha önemlisi biz geldiğimizde öğrencilerin harç denilen sıkıntıları var mıydı? Sildik mi? Bir kalemde sildik. Bitirdik o işi. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize yaptığımız beslenme yardımını 1800 liraya yükselttik. 2022-2023 döneminde yurt ücretlerine zam yapmayarak öğrencilerin barınabilmelerini sağladık.

"ARTIK NÜFUSUMUZ DA 85 MİLYON OLMAYACAK"

Bir hafta sonra içinde bulunduğumuz yıla veda edecek, inşallah 2023'ü karşılayacağız. 2023 sıradan bir yıl olmanın ötesinde, tarihimizde pek çok dönüm noktasını barındıran bir sembol. Artık nüfusumuz da 85 milyon olmayacak. 86 milyona çıkacağız. Türkiye Yüzyılı'nı muhalefet gibi kuru gürültüyle değil, özellikle siz gençlerimize ufuk kazandıracak projelerle ete kemiğe büründürmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u sizlerin de heyecanla beklediğini biliyorum. Türk sanayisinin gurur vesilesi olan Togg'un üretimi devam ediyor. Birkaç ay sonra Togg'un oltu siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız. Donanmanın en büyük gemisi Anadolu'yu gelecek sene kullanıma sunuyoruz. Kızılelma'nın seri üretimi başlıyor, milli muharip uçağımızı hangardan çıkarıyoruz.

Amerika ile görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sanan cahiller başta olmak üzere, Türkiye’yi hafife alanlara son 20 yılda nereye geldiğimizi göstereceğiz."





