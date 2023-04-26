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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle hapsi isteniyordu! Canan Kaftancıoğlu beraat etti

26.04.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyordu. Mahkeme hükmüyle Kaftancıoğlu beraat etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle hapsi isteniyordu! Canan Kaftancıoğlu beraat etti

Bakırköy 23.Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kaftancıoğlu ile taraf avukatları katıldı.

Kaftancıoğlu, kullandığı kelimede siyasi olarak bir sıkıntı görmediğini belirterek , "Kişi ya da kişilere hakaretten ziyade bir siyasi tespittir. Bunun neden bir kişi ya da bir kısım kişilerin üzerine alındığının cevabı bende yoktur" dedi.

Mahkeme, sanık Kaftancıoğlu'nun konuşmasında kullandığı sözün hakaret olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, beraatine hükmetti.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "alenen hakaret" suçunu işlediği belirtilen Kaftancıoğlu'nun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesi talep edilmişti.

(DHA)

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Canan Kaftancıoğlu

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