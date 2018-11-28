HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump anlaştı! Kritik görüşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 17:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede, gündemdeki ikili konuların yanı sıra, Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ele alındı.

Görüşmede ikili ilişkiler ve Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ele alındı. İki lider Arjantin'de yapılacak G20 zirvesinde yüz yüze görüşme kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşme ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump bugün bir telefon görüşmesi yapmışlardır.

Görüşmede, gündemdeki ikili konuların yanı sıra, Karadeniz’de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ele alınmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile gün içerisinde yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştur.

Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, G-20 Liderler Zirvesi sırasında Buenos Aires’te yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kalmışlardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sadece 11 tane var! Böyle görüntülendiSadece 11 tane var! Böyle görüntülendi
'Cicişler'in gözaltına alınma sebebi o fotoğraf'Cicişler'in gözaltına alınma sebebi o fotoğraf
Yağmur ve rüzgar, sahili çöplüğe çevirdi (2)Yağmur ve rüzgar, sahili çöplüğe çevirdi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump erdoğan abd başkanı donald trump

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 11 yorum
anayasa yıkılmış.cumhuriyet yıkılmış.tek adam diktatası kabul edilmiş.paralar sıfırlanmış.zarrab akp ye çuvalla rüşvet vermiş,soruşturacak yargı bulunamamış.17 aralık ayakkabı rüşvetleri,bakanlara verilen rüşvetler fetö darbe yaptı diye kapatılmış.basın susturulmuş,gazeteciler hapsedilmiş.,malları gasp edilmiş.devletin güvencesindeki bankaya para yatıranlar,okullarında okuyanlar terörist yapılmış.devleti cemaate teslim edeni ALLAH affetmiş,polis,asker,öğretmen,savcı,hakim fetö denilerek hapse tıkılmış.akp suriye ye dinci teörist gönderip,1 milyon insan katlettirmiş.
keşke suriyenin kuzeyine yapılacak üsleri de konuşsalardı.dost amerika bizi daeşten korumak için üs kuruyo,kıymetini bilelim.
bir zamanlar sözde düşman olanlar ne olduda herşeyde anlaşıyorlar!!! çünkü ikiside aynı geminin yolcusu danışıklı dövüşlerle türk halkını perişan etti bu ikisi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne Valiliği duyurdu: Okullar 1 gün tatil edildi

Valilik duyurdu! Okullar 1 gün tatil edildi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Dikkat! Meteoroloji açıkladı: Kar kapıda

Atatürk’e hakaret eden muhtara hapis cezası

Atatürk’e hakaret eden muhtara en üst sınırdan ceza!

Selde cansız bedeni bulunan sahibinin başından bir an olsun ayrılmadı

Evler suya gömüldü! Acı haber geldi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Suriyeliler için olay sözler

Suriyeliler için olay sözler: Tehdit oluşturuyorlar

Bakan Gül'den İngiltere'nin Akın İpek kararına tepki

İngiltere'nin kararına Türkiye'den sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.