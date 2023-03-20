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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Depremlerdeki yıkımın maliyeti 104 milyar doları bulabilir'

20.03.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yıkım maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Depremlerdeki yıkımın maliyeti 104 milyar doları bulabilir'

Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili "Depremin yol açtığı yıkım maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor." diye konuştu. Suriye halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan Erdoğan "Üçüncü ülkelerin, Suriye'deki depremzedelere yönelik insani yardım malzemesi intikallerinde gereken kolaylığı gösteriyoruz. Bu tutumu sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Deprem bölgesindeki 11 ilde yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yani kullanılamaz hale gelmiş bina sayısı 298 bine, bağımsız bölüm sayısı 876 bine varıyor.

Depremin yol açtığı yıkım maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor.Bu çapta afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değil.

Bu zor günlerde tüm dostlarımızın; kurumlarıyla, üye ve aday ülkeleriyle AB, BM ve diğer uluslararası örgütlerin sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız.

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Depremde yıkılan tüm şehirlerimizi altyapısı, üstyapısı, işyerleri, tarihi ve kültürel değerleriyle yeniden inşa ve ihya edeceğiz.

Hedefimiz 1 yılda deprem bölgesinin ihtiyacını karşılayacak sayıda yapıyı inşa etmektir. İlk yıl 319 bin, toplam 650 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz.

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Eş zamanlı olarak çadır kent, konteyner kent ve prefabrik kurulumuna devam ediyoruz. İki ayda 108 bin konteyner kurarak, yarım milyon insanı yerleştireceğiz.

Üçüncü ülkelerin, Suriye'deki depremzedelere yönelik insani yardım malzemesi intikallerinde gereken kolaylığı gösteriyoruz. Bu tutumu sürdüreceğiz."

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deprem Recep Tayyip Erdoğan

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