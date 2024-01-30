Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! Seçim sloganı belli oldu

31 Mart seçimlerine 2 ay kaldı. Adaylarını tek tek tanıtan AK Parti'de sıra seçim vaatlerine geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'ne gelerek Seçim Beyannamesi'ni duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Sözlerimin şu çatı altında farklı bir geleceğe farklı bir doğuma vesile olmasını diliyorum. AK Parti Genel Merkezimizin toplantımızı gerçekleştirdiğimiz yeni konferans salonumuzun hayırlı olmasını dileyerek başlıyorum.

Her eve her iş yerine gireceğiz, kalbini kazanmadık kimse bırakmayacağız. Kararsızları ikna edeceğiz. Kimseyi atlamadan teker teker herkese dokunacağız. Siyasetin sokakta yapıldığını unutmayacağız.

Seçim akşamı Türkiye haritasını Cumhur İttifakı renklerine boyamaya var mıyız? Kendimiz ve evlatlarımız için huzurlu, mutlu bir geleceğin kapılarını beraberce açmaya var mıyız? Türkiye vizyonuna sıkı sıkı sahip çıkmaya var mıyız?

Beyannamemiz 8 bölümden oluşuyor;

1. Bölüm AK Parti yerel yönetim vizyonu

2. Bölüm Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik

3. Bölüm Dirençli şehirler

4. Bölüm Türkiye Yüzyılı'nda şehir ve çevre

5. Bölüm Toplumsal refah ve öncelikli şehir ekonomileri

6. Bölüm Duyarlı ve kapsayıcı sosyal belediyecilik

7. Bölüm Kültür üreten şehirler

8. Bölüm Hizmet ve eser belediyeciliği

31 Mart yerel seçim sloganımız da 'Gerçek belediyecilik'. AK Parti her alanda olduğu gibi belediyecilikte de kendisiyle yarışmaktadır, bir önceki seçimde belediye yönetimlerini bizden devralanların beş yıllık kayıp dışında bir durumları olmadığını millet gördü.

Engellendik diyenler AK Parti belediyelerin aldığı paraların fazlasını aldılar almaya devam ediyorlar.

Kurulduğu günden itibaren belediyecilik perspektifi ve şehircilik anlayışı çerçevesinde “AK Parti Belediyeciliği” vizyonunu şu ilkeler üzerinden özetleyebiliriz:

• Demokrasiyi ve kalkınmayı yerelden başlatan,

• Reformlar yoluyla yerel yönetimlerin idari ve mali kapasitelerini güçlendiren,

• İnsan öncelikli, hizmet odaklı anlayışı tahkim eden,

• Şehirlerin gecekondudan altyapıya, ulaşımdan imara kadar birikmiş sorunlarını gündeme alan ve çözüme kavuşturan,

• Eser ve hizmet siyasetinde yüksek standartları yakalayan,

• Altyapı ve üstyapı projelerini şehirlere kazandıran, insanların yaşam kalitesini ve memnuniyetini yükselten,

• Kent estetiğini önceleyen, şehirlerin özgün mimarisini ve kimliğini koruyan,

• Katılımcılığı, kapsayıcılığı, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği güçlendiren,

• Gönül belediyeciliğini hakim kılan,

• Şehirlerin tarihi mirasını koruyarak geleneği geleceğe taşıyan,

• İnsanların dertleriyle dertlenen, sosyal belediyecilikte yenilikçi

uygulamalara imza atan ve toplumun tüm kesimlerine dokunan,

• Kültür belediyeciliğinde değer üreten,

• Yenilikçi ve öncü “AK Parti Belediyeciliği”ni markalaştıran

AK Parti, bu ilkeleri tamamlayıcı nitelikte, belediyecilik tecrübesine ve birikimine dayalı olarak yenilikçi yaklaşımlarını sürdürecek ve “Türkiye Yüzyılı Şehirleri”ni;

• Afetlere dayanıklı, dirençli ve sağlam,

• İklim değişikliğine uyumlu,

• Akıllı uygulamalar ve yeni nesil dijital teknolojilere adapte olan,

• Yerel kalkınma odaklı, ekonomisi değer üreten,

• Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar ve tüm toplumsal

kesimlere karşı duyarlı sosyal belediyecilik hizmetleriyle kapsayıcılığı

yüksek,

• Güçlü aile, güçlü toplum anlayışıyla hareket eden, kültür ve medeniyet

tasavvuruna sahip çıkan ve gelecek kuşaklara taşıyan,

• Kültür ve sanatını koruyan ve geliştiren,

• Çevreye ve doğal yaşama karşı hassas, yeşil kalkınma politikasını

benimsemiş, sıfır atık modelini uygulayan, sürdürülebilir,

• Havası, suyu, toprağı ve çevresi temiz,

• Mimarisi, tarihi, kültürü ve medeniyetiyle huzurlu ve estetik,

• Kırsal yaşam standartlarını yükselterek kent tarımını destekleyen

şehirler olarak inşa edecektir.

Bunların yanı sıra AK Parti;

• Etkin, verimli, adil, şeffaf ve sorumlu,

• Katılımcılığa, kaliteli hizmet üretimine ve vatandaş memnuniyetine odaklanan yerel yönetim anlayışını devam ettirecektir.

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