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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz ile görüştü!

12.10.2023 17:42 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, sorunun temelli çözümü için Filistin'e verilen sözlerin tutulması ve uluslararası toplumun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına öncülük etmesinin şart olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz ile görüştü!

İsrail-Filistin arasında yaşanan çatışmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar devam ediyor. Erdoğan son olarak Almanya Şansölyesi Scholz ile görüştü.

GG

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgede ve dünyada kaygıyla izlenen İsrail-Filistin çatışmaları ve insani krizlere çözüm arayışları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin krizin bir an önce sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, sorunun temelli çözümü için Filistin'e verilen sözlerin tutulması ve uluslararası toplumun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına öncülük etmesinin şart olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Recep Tayyip Erdoğan

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