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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nin açılışında konuştu

12.05.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan Barbaros Hayrettin Paşa Camii Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan konuşmasında açılışı yapılan cami ile ilgili bilgiler paylaşırken “Kaptan-ı Derya buradan denize indi. Bu semt gerçekten böyle bir camiye hasretti. Kısa zamanda inşası gerçekleşti. 750 milyon TL’ye bitirildi” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nin açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da açılışı yapılan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nin açılışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan açılışta yaptığı konuşmasında caminin özelliklerden dikkat çeken bir detayı paylaşarak “Camimize ait en muhteşem eserlerden biri çini mihrap olup cumhuriyet tarihinde ilk defa üretilmiştir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

"Açılışını yaptığımız caminin İstanbul’a ve bölgemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kısa zamanda inşası gerçekleşti. 750 milyon Türk Lirasına bitirildi. Barbaros Hayrettin Paşa kardeşi Oruç Reis ile birlikte Osmanlı Devleti’ne tarihinin en büyük zaferlerini yaşatmıştır. Barbaros Hayrettin Paşa’nın kaptan-ı deryalığı zamanında Türk denizciliği zirvesini yaşamıştır.

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Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nin de hem onun mirasına hem de şehrimizin mimari dokusuna uygun bir eser olduğunu görüyoruz. Camimize ait en muhteşem eserlerden biri çini mihrap olup cumhuriyet tarihinde ilk defa üretilmiştir. Camimizde toplamda 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecektir. Her şey en ince detayına kadar düşünülmüş camimizde Beşiktaş’ta çok önemli bir eksikliği gidereceğini düşünüyorum.

Bu arada tabi Pazar gününü de unutmuyorsunuz. Cumanız mübarek olsun kalın sağlıcakla diyorum."

ERDOĞAN, CUMA NAMAZINI BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİSİ'NDE KILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için yapımı tamamlanan ve bugün açılışı gerçekleşecek Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne geçti.
Namazın ardından buradaki cemaate seslenen Erdoğan, muhteşem bir eseri Müslümanlara, ümmete, millete kazandırmaya vesile kıldığı için Rabb'ine hamdettiğini söyledi.

Al-i İmran Suresi'nin 110. ayetinin "Ümmetin içerisinden çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Doğruyu emreder yanlıştan men edersiniz." bölümünü anımsatan Erdoğan, "Ben şu anda karşımdaki bu cemaati doğruyu emreden bir cemaat olarak görüyorum. Yanlıştan döndürecek, men edecek bir cemaat olarak görüyorum. Öyleyse bunun gereği neyse bunun gereğini de inşallah eksiksiz yerine getirelim ki yanlış yollara düşmeyelim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın leventlerinin bu semtten Boğaz'a indiğini, semtin adının bu nedenle Levent olduğunu anlatarak, camiye de Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın adının yakışacağı için bu ismi verdiklerini dile getirdi.

Hayırseverlerin yardımıyla caminin bu aşamalara geldiğini belirten Erdoğan, "Ben inanıyorum ki hayırseverlerimizin bu gayretleri karşısında hiçbir şey eksik kalmaz. Bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tabii pazar günü biliyorsunuz ciddi bir kararı hep birlikte vereceğiz. Cuma günü, verilecek olan kararın da ümmetimiz, milletimiz için ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cuma namazı hutbesini ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş okudu.

Namaz sonrası caminin resmi açılışını yapan Erdoğan'ın Sultangazi ve Bahçelievler'de halk buluşmalarına katılması bekleniyor.

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İstanbul Recep Tayyip Erdoğan cami açılış

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