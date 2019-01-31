HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir tarafta zillet ittifakı, öbür tarafta Cumhur İttifakı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2019 12:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütün büyük şehirlerde, illerde Cumhur İttifakı olarak inşallah yeni bir süreç başlatacağız.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütün büyük şehirlerde, illerde Cumhur İttifakı olarak inşallah yeni bir süreç başlatacağız. Bir tarafta zillet ittifakı, öbür tarafta Cumhur İttifakı. PKK terör örgütünün kol kola girdiği CHP, öbür tarafta malum partilere 31 Mart’ta gereken dersi vermeye hazır mıyız?" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara Kapalı Spor Salonu’nda AK Parti’nin seçim manifestosunu açıklayacak. Erdoğan, salona girmeden önce salon dışında bekleyen partililere hitap etti. 31 Mart yerel seçimlerinin manifestosunu açıklayacağını anımsatan Erdoğan, bu manifestoyla birlikte yerel seçimlerin çerçevesini çizmiş olacaklarını söyledi. AK Parti olarak yerel seçimlere çok yoğun hazırlandıklarını ifade eden Erdoğan, "Şu anda da bu hazırlıkların neticesinde bu yerel seçimlerde hangi çerçevede neler yapacağız bunların hazırlıklarını bitirdik. Özellikle merkezi yönetimde neler yaptığımızı biliyorsunuz. Eğitimde neler yaptık, neler yapıyoruz, sağlıkta neler yaptık, neler yapıyoruz, adalette, emniyette neler yaptık, neler yapıyoruz, ulaşımda neler yaptık, neler yapıyoruz, enerjide neler yaptık, neler yapıyoruz, dış politikada dünyadaki konumumuz nedir, bunları zaten biliyorsunuz. Şimdi yerel seçimdeyiz. Yerel seçimde İstanbul’dan yola çıkarken üç Ç demiştik. Çöp, çukur, çamur. Niye? Çünkü, CHP demek çöp demektir, çukur demektir, çamur demektir. Biz gedik bunları yok ettik. Bunları tertemiz hale getirdik ve modern şehirler meydan getirdik" diye konuştu.
Erdoğan, şunları kaydetti:
"İstanbul’da Binali Bey ile inşallah bu yola devam ediyoruz, edeceğiz. Ankara’da Mehmet Özhaseki kardeşimizle bu yola devam ediyoruz, edeceğiz. İnşallah İzmir’de de Nihat Zeybekçi kardeşimizle İzmir’i inanıyorum ki İzmirli kardeşlerimiz bize emanet edecekler ve İzmir’i çok farklı bir şehir haline getireceğiz. Bütün büyük şehirlerde, illerde Cumhur İttifakı olarak inşallah yeni bir süreç başlatacağız. Bir tarafta zillet ittifakı, öbür tarafta Cumhur İttifakı. PKK terör örgütünün kol kola girdiği CHP, öbür tarafta malum partilere 31 Mart’ta gereken dersi vermeye hazır mıyız? Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Ana kademeye soruyorum gece gündüz demeden çalışmaya hazır mıyız? Kadın kollarımıza soruyorum gece gündüz çalışmaya hazır mıyız? Gençler, gece gündüz çalışmaya var mıyız? Allah yar ve yardımcımız olsun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Yolumuz açık olsun. 31 Mart ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olsun."

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
HDP'li vekillerden Leyla Güven'e destek nöbetiHDP'li vekillerden Leyla Güven'e destek nöbeti
AK Partili Bostancı: Nurettin Soyer, 'C-5' isimli işkencehaneyi yöneten kişidirAK Partili Bostancı: Nurettin Soyer, 'C-5' isimli işkencehaneyi yöneten kişidir

En Çok Okunan Haberler

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Kılıçdaroğlu’ndan jammer talimatı

Kılıçdaroğlu’ndan jammer talimatı

Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

CHP Orhangazi ilçe yönetimi istifa etti

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek?

CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.