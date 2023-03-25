Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yeni bir imtihanın eşiğindeyiz' diyerek duyurdu: 14 Mayıs tarihi bir yol ayrımıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda konuştu. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere dikkat çeken Erdoğan, "Yeni bir imtihanın eşiğindeyiz; 14 Mayıs tarihi bir yol ayrımıdır" vurgusu yaptı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Bizleri bir araya getiren, hasret gidermemize vesile olan herkese teşekkür ediyorum. 1973'ten beri vakfımızın çatısı altında, fisebilillah hizmet etmiş tüm gönüllülerimize, hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Bu sene milletçe bir tarafta 11 ayın sultanı ramazana ulaşmanın sevincini, diğer tarafta depremde 50 binin üzerinde canımızı yitirmenin hüznünü birlikte yaşıyoruz. Pek çok zorluğa rağmen Maraşlı ve Hataylı vatandaşlarımızın hayata yeniden tutunma azmine bizzat şahit olduk. Hepimizin depremzedelerimizin yanında olması, bu zor günlerinde onları yalnız bırakmaması gerekiyor. Vakfımızın tüm gönüldaşlarına samimi gayretleri, fedakarlıkları dolayısıyla tebriklerimi iletiyorum.

Burada şu gerçeğin altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bizler dayanışmanın gücüne inanan bir ümmetin mensuplarıyız. Komşusu açken tok yatmayı zül sayan bir medeniyetin ümmetleriyiz. Anadolu insanı elindekini ve avucundakini ihtiyaç sahipleri ile paylaşmayı sürdürüyor.

"BU ASALAKLARI KENDİ İHTİRASLARI İLE BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ"

Kalbinde haset olan, düşmanlık olanlarla yüreği milleti, insanlık için çarpanların farkı burada da görülüyor. Tek parti faşizmi ile yaşayan bir avuç kendini bilmezin, sizlerin bu samimiyetinden rahatsızlık duyduğunun farkındayız. Milletin ruh kökünden beslenmeyen, hayırlı iş yapılmasını istemeyen bu asalakları kendi ihtirasları ile baş başa bırakıyoruz. Deprem bölgesinde yaşayanlar başta olmak üzere insanımız kimin ne yaptığını gayet iyi görüyor.

"ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Umudunu bize bağlamış hiçbir kardeşimizin karşısında mahcup olmama zorunluluğumuz var, tehditlere asla boyun eğmeyeceğiz.

"HEPİMİZ BİRER FANİYİZ"

Ayaklarını, kollarını kaybeden Aleyna'mız var. Aleyna annesini ve babasını da kaybetti. Ne büyük bir imtihan. Bütün bu imtihanları aşacağız. Son günlerde daha iyi anladık ki aslında hepimiz birer faniyiz, bir can taşıyoruz onun da ne zaman alınacağını bilmiyoruz. Yarına çıkıp çıkmayacağımızın bilgisine sahip değiliz. Aslolan Allah'ın verdiği can emanetini hakkıyla teslim etmek ve gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MİLLETİMİZE YENİ MÜJDELER VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak Türkiye için Türk Milleti için çok önemli projelere imza attık. Demokrasimizi güçlendirdik, yasakları ortadan kaldırdık. Şu anda kişi başı milli gelir 10 bin 650 dolara yükseldi. Ülkemizi bir üst lige çıkaracak Milli Muharip Uçağımız başta olmak üzere birçok önemli savunma sanayi ürününü hayata geçiriyoruz.Hem asrın felaketiyle mücadele ediyor hem de asrın projelerini tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Karadeniz gazı konusunda son aşamaya geldik. Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz.

6'LI MASAYA SERT SÖZLER

Rabbim hidayetlerini artırsın. Bulundukları gaflet uykusundan bir an önce uyanmalarını istiyoruz. Hatta birisi de ne dedi Çamlıca'yı dolduramazlar e ne oldu tıklım tıklım doldu. İman, inanç öyle bir şey ki teke den bile süt çıkarır, süt!

"14 MAYIS TARİHİ BİR YOL AYRIMIDIR"

Dünyanın dört bir yanında yüzünü bize dönmüş tüm kardeşlerimizle yeni bir imtihanın eşiğindeyiz; 14 Mayıs tarihi bir yol ayrımıdır. Buraya gelmeden önce Sayın Putin ile görüşmem oldu. Sayın Putin de Ukrayna ile mücadelede özellikle bizim arabuluculuğumuzu takdirin yanında onlar da Türkiye'deki seçimi nasıl takip ettiklerini dinledim. İstedikleri şey şu, tarım koridoruyla ilgili, buğdaydaki rakam ve bizden istedikleri, özellikle az gelişmiş ülkelere bilabedel biz buğdayı gönderiyoruz, sizler de bunları una çevirip fakir fukara Afrika ülkelerine bir an önce ulaştırın. Rusya neyi takip ediyor, bizdeki bazı çevreler neyi takip ediyor. Bunlar çok önemli. Şimdi mesele 14 Mayıs'ta. 14 Mayıs'ta da bizler milletimizle beraber bu zaferi perçilendiğimizde yeni dönemi kapıları açılacak."



