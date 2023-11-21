Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından Cezayir Huari Bumedyen Havalimanı’nda karşılanmasının ardından Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gelen Erdoğan, buradaki resmi karşılama töreninin ardından Tebbun ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

İŞ BİRLİĞİYLE İLGİLİ ADIMLAR ELE ALINACAK

Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi’nin İkinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başkanlıklarında yapılacak. İlgili Bakanların da katılımıyla düzenlenecek toplantıda, son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Konsey Toplantısı dolayısıyla Türkiye-Cezayir ilişkilerine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinleri de imzalanacak.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilen Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

(İHA)





