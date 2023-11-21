HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de resmi törenle karşılandı

21.11.2023 16:05 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Daha sonra Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geçen Erdoğan, mevkidaşı Abdülmecid Tebbun tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından Cezayir Huari Bumedyen Havalimanı’nda karşılanmasının ardından Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gelen Erdoğan, buradaki resmi karşılama töreninin ardından Tebbun ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

AW081438_02

İŞ BİRLİĞİYLE İLGİLİ ADIMLAR ELE ALINACAK

Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi’nin İkinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başkanlıklarında yapılacak. İlgili Bakanların da katılımıyla düzenlenecek toplantıda, son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Konsey Toplantısı dolayısıyla Türkiye-Cezayir ilişkilerine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinleri de imzalanacak.

AW081438_05

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilen Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

AW081438_04

(İHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet hastanesinde skandal! Kayıt dışı estetik ameliyat yapıyorlarmışDevlet hastanesinde skandal! Kayıt dışı estetik ameliyat yapıyorlarmış
Benzin istasyonunda korkutan anlar! Ölümden kıl payı kurtulduBenzin istasyonunda korkutan anlar! Ölümden kıl payı kurtuldu
İbn-i Sina'nın bin yıllık şifa kaynağı!İbn-i Sina'nın bin yıllık şifa kaynağı!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
4 adımlı yasa Meclis'e geliyor: Erken emeklilikte son hazırlıklar! 5400 prim günü 4500'e iniyor

4 adımlı yasa Meclis'e geliyor: Erken emeklilikte son hazırlıklar! 5400 prim günü 4500'e iniyor

Ebru Şallı'nın eşi 500 bin dolar alıp kaçtı! Avukatı 'ulaşamıyoruz' deyince savcıdan flaş karar

Ebru Şallı'nın eşi 500 bin dolar alıp kaçtı! Avukatı 'ulaşamıyoruz' deyince savcıdan flaş karar

Zonguldak'ta gemi batmıştı! Ailesine attığı son mesajı ortaya çıktı

Zonguldak'ta gemi batmıştı! Ailesine attığı son mesajı ortaya çıktı

Tüm gözler Devlet Bahçeli'deydi! Merakla beklenen açıklama geldi

Tüm gözler Devlet Bahçeli'deydi! Merakla beklenen açıklama geldi

O sapık tutuklandı! İlk karar tepki toplamıştı

O sapık tutuklandı! İlk karar tepki toplamıştı

Özel'den yüzde 50+1 yorumu: 'Keratalar, meşgul etmeyin memleketi'

Özel'den yüzde 50+1 yorumu: 'Keratalar, meşgul etmeyin memleketi'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

Öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.