Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü ne müjdesi verecek? Canlı yayında paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak yayında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Aynı zamanda, cuma günü Zonguldak'ta müjde vereceğini canlı yayında paylaştı! Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü ne müjdesi verecek?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA GÜNÜ NE MÜJDESİ VERECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ve TRT Haber ortak yayına katılarak soruları cevapladı. Söz konusu yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan petrol ve doğal gaz ara çalışmaları hakkında konuştu.

Petrol ve doğal gaz aramalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta cuma günü Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacaklarını, oradan Kanuni sondaj gemisi ile bağlantı kuracaklarını ve müjde vereceklerini açıkladı. Söz konusu müjdenin yeni bir doğal gaz rezervi olduğu öngörülüyor.

Petrol ve doğalgaz çalışmalarına ilişkin açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdenin verileceği gün Filyos Limanı'nın açılışının yapılacağını belirtti. Aynı zamanda yeni modern maske fabrikasının da açılacağını kamuoyuna duyurarak "Türkiye yatmıyor, Türkiye çalışıyor, AK Parti çalışıyor" ifadelerini kullandı.