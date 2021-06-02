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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü ne müjdesi verecek? Canlı yayında paylaştı!

02.06.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında, cuma günü müjde vereceklerini açıkladı. Bunun ardından "Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü ne müjdesi verecek?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü ne müjdesi verecek? Canlı yayında paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak yayında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Aynı zamanda, cuma günü Zonguldak'ta müjde vereceğini canlı yayında paylaştı! Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü ne müjdesi verecek?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA GÜNÜ NE MÜJDESİ VERECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ve TRT Haber ortak yayına katılarak soruları cevapladı. Söz konusu yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan petrol ve doğal gaz ara çalışmaları hakkında konuştu.

Petrol ve doğal gaz aramalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta cuma günü Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacaklarını, oradan Kanuni sondaj gemisi ile bağlantı kuracaklarını ve müjde vereceklerini açıkladı. Söz konusu müjdenin yeni bir doğal gaz rezervi olduğu öngörülüyor.

Petrol ve doğalgaz çalışmalarına ilişkin açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdenin verileceği gün Filyos Limanı'nın açılışının yapılacağını belirtti. Aynı zamanda yeni modern maske fabrikasının da açılacağını kamuoyuna duyurarak "Türkiye yatmıyor, Türkiye çalışıyor, AK Parti çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü ne müjdesi verecek? Canlı yayında paylaştı!

MASKE AÇIKLAMASI

Kendisine yöneltilen maskelerin ne zaman çıkacağı sorusuna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan; maske, mesafe ve hijyenin en önemli konu olduğunun altını çizdi. Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal mesafeye dikkat edildiği takdirde maskeden kurtulmanın mümkün olabileceğini söyledi. Sosyal mesafenin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin açıklamanın bir süre sonra yapılacağını ifade etti.

AŞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıya ilişkin yaptığı açıklamada ciddi manada aşının Türkiye'ye geleceğini söyledi. Aşılar geldiğinde 50-55 yaş üstünün seri şekilde aşılanacağını ifade eden Erdoğan, aşılarla birlikte korunma sürecinin tıbben sağlanacağını duyurdu.


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