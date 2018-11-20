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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 ülkeye flaş atama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 02:51 | Son Güncelleme

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı. Söz konusu kararlarla 10 büyükelçi merkeze alındı, 12 ülkeye büyükelçi atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 ülkeye flaş atama!

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan iki ayrı karara göre, Gine Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hatice Nur Sağman, Litvanya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Aydan Yamancan, Arjantin nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Meral Barlas, Norveç nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Esat Şafak Göktürk, Peru Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ferda Akkerman, Cibuti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sadi Altınok, Kanada nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Selçuk Ünal, Kongo Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Can İncesu, Malta nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Başak Türkoğlu ve Uganda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ayşe Sedef Yavuzalp merkeze alındı.

Bu suretle boşalan Gine Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hilmi Ege Türemen, Litvanya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Turan, Arjantin nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Şefik Vural Altay, Norveç nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Fazlı Çorman, Peru Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ali Rıza Özcoşkun, Cibuti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salim Levent Şahinkaya, Kanada nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Kerim Uras, Kongo Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Serhan Ali Yiğit, Malta nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Kerem Ahmet Kıratlı ve Uganda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Fikret Kerem Alp atandı.

Lüksemburg nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Fazilet Dağcı Çığlık, Burundi Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine de Serap Ataay'ın atamaları gerçekleştirildi.

Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanlığı kararı büyükelçi ataması

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