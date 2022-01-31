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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 bin öğretmen ataması programında dikkat çeken yüz yüze eğitim açıklaması

31.01.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, 15 bin öğretmen ataması programında konuştu. Okulların kapalı kalması için bazı çevrelerin korku salarak süreci sabote etmeye çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci dönem için yüz yüze eğitim ile ilgili net mesaj verdi. Erdoğan, "Eğitim-öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz" dedi. Erdoğan'ın konuşması sonrası canlı yayında 15 bin öğretmenin ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 bin öğretmen ataması programında dikkat çeken yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Çocuklarımızın okul ortamından uzaklaşmaması için her türlü çabayı sarf ediyoruz. Salgın sürecinde elbette bazı sıkıntılarla ve engellerle karşılaştık. Sürekli karamsarlık aşılayarak bu süreci sabote etmeye çalıştılar.

YÜZ YÜZE EĞİTİM MESAJI

Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından takdirle karşılandığını görüyoruz. Eğitim-öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz.

Salgının yol açtığı meşakkatlere rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk.

Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir.

Müfredat başta olmak üzere eğitim-öğretimin içeriğini güncellemek ve geliştirmek, çocuklarımıza en uygun olanı sunmak durumundayız.

Millet olarak bizim hiçbir örgüte, hiçbir şebekeye, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

Erdoğan'ın konuşması sonrası canlı yayında 15 bin öğretmenin ataması yapıldı. Erdoğan, ataması yapılan öğretmenlerden bazılarını sahneye davet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
öğretmen ataması Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitim
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